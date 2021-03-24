شكرا لقرائتكم خبر عن الهويدي: افتتاح مكتب «الرياضة» بحفر الباطن نقلة نوعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تقدم رئيس مجلس إدارة نادي الباطن ناصر الهويدي، نيابة عن أعضاء مجلس إدارة النادي ومنسوبيه، بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور قرار بافتتاح مكتب لوزارة الرياضة بمحافظة حفر الباطن، مؤكدا أن القرار يأتي ضمن الدعم الكبير الذي يلقاه شباب الوطن من القيادة، ويعتبر امتدادا للنجاحات التنظيمية التي يلمسها كل منسوبي الرياضة والممارسين لها، ولمواكبة النقلة النوعية والتطوير في مجال حوكمة الأجهزة التابعة للوزارة.

وثمن الهويدي تضافر جهود إمارة المنطقة الشرقية مع جهود وزارة الرياضة، والتي أثمرت عن صدور هذا القرار المهم للرياضيين في المحافظة، مشيرا إلى الحرص الدائم لمحافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، ومتابعته واهتمامه بالرياضيين في المحافظة.