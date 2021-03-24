بعد تطاوله على مجلس الإدارة وإثارة المشاكل.. كريم شحاتة يطرد لاعب النجوم: «الأمن فين».. .. واللاعب: «بثبت حالة.. اللهم انتقم من الظالمين»



الشارقة - اميمة ياسر - طرد كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بنادي النجوم، أيمن الغباشي لاعب الفريق، من التدريبات بسبب إيقافه منذ يوم 8 مارس، عن المشاركة في المباريات حتى نهاية الموسم الحالي 2020/2021، وخصم 100 ألف جنيه من قيمة عقدة، لحين الانتهاء من التحقيقات معه فيما نسب إليه من تطاول على مجلس الإدارة وإثارة المشاكل، مما يؤثر على مسيرة الفريق بالقسم الثاني، حسبما ذكر النادي في بيان رسمي.

كريم حسن شحاتة يطرد لاعب النجوم

وبدأ واقعة الطرد بمحاولة اللاعب إثبات حالة أنه سيشارك في التدريبات، من خلال فيديو نشره قال فيه «أنا نازل التدريب حالا أهو اتفرجوا بقا، وأنا بثبت حالة إني مبتمردش»، ففوجيء بوجود كريم شحاتة الذي طرده وطلب الأمن لإخراجه قائلًا: «مش كل يوم أنت بتثبت حالة، خلاص يا غباشي أنا هطلعك بره كل يوم، اطلع بره وأنا بقولك إنك موقوف، الأمن فين يا جدعان أنا بقولك اطلع بره». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وتطورت الواقعة إلى حضور أحد أفراد الأمن، الذي طلب من اللاعب الخروج فرد غباشي: «ليه يا فندم ده شغلي اللهم انتقم من الظالمين».

إيقاف لاعب النجوم بسبب التطاول على إدارة النجوم وإثارة المشكلات

وكان إيقاف غباشي لاتهامه بالتطاول على مجلس الإدارة وإثارة المشاكل، حيث كلف محمد الطويلة رئيس النادي، الإدارة القانونية بإتخاذ الإجراءات القانونية بدعوى تحريضه بعض اللاعبين ضد إدارة النادي، الباحث مع مديره الفني عبد الناصر محمد، إلى العودة لبطولة الدوري الممتاز من جديد طمعًا في التواجد بدوري الأضواء والشهرة في الموسم الجديد.