هاميلتون يبحث عن لقب ثامن تاريخي في بطولة العالم للفورمولا واحد

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باريس : يستهلّ البريطاني لويس هاميلتون حملة لقبه الثامن في بطولة العالم للفورمولا واحد، الأحد في جائزة البحرين الكبرى، آملا في أن يصبح السائق الاكثر تتويجا في تاريخ الفئة الأولى.

تلقي وكالة فرانس برس نظرة على السائقين المشاركين في بطولة العالم 2021 المؤلفة من 23 سباقا قياسيا.

* مرسيدس

لويس هاميلتون (بريطانيا)

حقق هاميلتون ما لم يتوقعه كثيرون باحرازه المركز الاول في 95 سباقا وتقاسم الرقم القياسي لعدد الالقاب العالمية مع الألماني ميكايل شوماخر (7). يملك السائق المتوّج أخيرا بلقب "السير" من ملكة بريطانيا، في سجله أيضا أكبر عدد من الانطلاقات من المركز الأول والصعود على المنصة التتويج. سيكون السائق البالغ 36 عاما مرشحا قويا ليكون الأفضل في التاريخ قبل اعتزال محتمل.

فالتيري بوتاس (فنلندا)

نجح بأن يكون أكثر من سائق رديف لهاميلتون، وحاول لبعض فترات الموسمين الأخيرين الدخول على خط المنافسة معه. بالنسبة لهاميلتون، فان بوتاس "يتحدّث على الحلبة، احترمه كثيرا". أطلق هذا التصريح بعدما حرمه المركز الأول في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في إيطاليا. وقّع الفنلندي، على غرار هاميلتون، تمديدا لمدة سنة حتى نهاية الموسم.

* فيراري

شارل لوكلير (موناكو)

يأمل إبن الإمارة في تحقيق تحسن ملحوظ عن الموسم الماضي، ولن يكون ذلك صعبا بعدما عرقلته مشكلات ميكانيكية أوصلت الفريق الى اسوأ سجلاته منذ اربعين سنة. حلّ ثامنا، صعد على المنصة مرتين فقط، وسيكون تواقا لتحقيق نتائج إيجابية تتناسب مع الآمال المعقودة على موهبته.

كارلوس ساينس (إسبانيا)

حلّ نجل بطل العالم السابق للراليات بدلا من بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو في ماكلارين والآن بدلا من بطل العالم أربع مرات الألماني سيباستيان فيتل في فيراري، ليشكّل مع لوكلير أصغر ثنائي في فريق "الحصان الجامح" منذ خمسين سنة. يعتقد فريق فيراري انه وجد ضالته مع سائق تقني، موهوب ويملك شخصية قوية. حلّ ابن السادسة والعشرين سادسا الموسم الماضي متقدما على ثنائي فيراري.

* ريد بول

ماكس فيرستابن (هولندا)

ساهمت قدرته الجامحة ومنافسته المستمرة لتحقيق الفوز بجعله الوريث المحتمل لهاميلتون. أدى انخفاض مستوى ريد بول والتفوّق الهائل لمرسيدس إلى حرمانه من الالقاب العالمية. بيد أن فوزه في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي وتألقه في تجارب الموسم في البحرين الاسبوع الماضي، تعني ان فريق مرسيدس لن يكون مرتاحا أمام فيرستابن. كان أفضل سائقي الموسم الماضي، بعيدا عن ثنائي مرسيدس، فحقق فوزين واعتلى المنصة 11 مرة. يسعى فريقه للتحسن مع توفير هوندا محركا جديدا في موسمها الاخير. ستكون هدية لافتة اذا استطاع الهولندي كسر احتكار هاميلتون وحرمانه الانفراد بالرقم القياسي.

سيرخيو بيريس (المكسيك)

لم تكن الأمور وردية بالنسبة للمكسيكي ليجد مقعدا له في نسخة بطولة العالم 2021. كان عقده سينتهي مع رايسينغ بوينت دون أي فوز في 189 سباقا، لكن تتويجه في السباق قبل الأخير في البحرين ساهم في حصوله على مقعد البديل للتايلاندي ألكسندر ألبون في فريق ريد بول.

* ماكلارين

لاندو نوريس (بريطانيا)

حلّ تاسعا مع 97 نقطة في موسمه الثاني في بطولة العالم. يثق البريطاني الشاب البالغ 21 عاما انه اكثر من سائق رديف لزميله الجديد الاسترالي دانيال ريكياردو، بعد ان كانت نتائجه متقاربة مع زميله السابق الإسباني كارلوس ساينس. يتوقع تطوير مستواه في النسخ المقبلة "لا زلت في بداية مسيرتي لكني بحاجة لتقديم اداء جيد، ولا اعذار لي بعد الآن".

دانيال ريكياردو (أستراليا)