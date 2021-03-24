شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الكاف لـ"شيكابالا": قائد وساحر وفارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف" فيديو لأهداف محمود عبد الرازق " شيكابالا " صانع ألعاب الزمالك وجاء التعليق كالتالى " قائد و ساحر و فارس " .

يجهز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق للمشاركة أساسيا في مباراة الزمالك ومولودية الجزائر المقرر إقامتها 2 أو 3 أبريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي يحتاج الزمالك للفوز بها للحفاظ علي أمل التأهل لدور الـ 8 من البطولة خاصة بعد الخسارة من الترجى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء باستاد القاهرة.

وأكد كارتيرون لجهازه المعاون أن شيكابالا يعاني من نقص في اللياقة البدنية ويحتاج لبرنامج تأهيل مكثف خلال الأيام المقبلة لتجهيزه بالطريقة الأمثل لقيادة هجوم الزمالك امام مولودية الجزائر.

ويدرس كارتيرون اجراء تعديلات علي تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة، مستغلا فترة التوقف الحالية لمشاركة المنتخب في تصفيات أمم افريقيا، حيث يرغب كارتيرون في إيجاد حلول للمشاكل الفنية التي ظهرت في مباراة الترجي أمس وأبرزها عدم وجود أنياب هجومية وخطورة علي مرمي المنافس طوال المباراة.

ويأتي في مقدمة التعديلات التي يجريها كارتيرون علي التشكيل هي الدفع بالحارس الأساسي محمد أبو جبل بدلا من محمود جنش الذي كان احد أسباب تأزم موقف الزمالك في المجموعة بعدما استقبل مرماه 4 اهداف في مباراتي الترجي.