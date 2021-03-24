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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 24 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 24 / 3 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها، المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة كينيا

المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة كينيا.. صور

 

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تغيير حكم مباراة مصر و كينيا بسبب

 

تغيير حكم مباراة مصر و كينيا بسبب كورونا

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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