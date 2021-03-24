شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يجهز طائرة خاصة لرحلة السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجهز إدارة نادى بيراميدز، طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق الكروى الأول إلى المغرب، من أجل مواجهة نظيره الرجاء المغربى، يوم 4 أبريل المقبل، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازبلانكا المغربية، حيث تحرص إدارة الفريق السماوى في تذليل كافة العقبات أمام الفريق من أجل الوصول إلى نهائي البطولة واقتناص اللقاب الذى خسره الفريق السماوى فى النسخة الماضية أمام نهضة بركان المغربى بالمباراة النهائية.

ويعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.

وأخطر الاتحاد الأفريقي كاف، نادى بيراميدز بطاقم الحكام المكلف بإدارة المباراة بالكونفدرالية الأفريقية، حيث سيقودها طاقم تحكيم غيني بقيادة من الحكم أحمد سيكو توريه، ويعاونه المساعد الأول تيري مامادي، والمساعد الثاني عبد الله سيلا، والحكم الرابع عثمان جاكوب كماري.

ويراقب المباراة الجزائري عمار بهلول، والكاميروني إيونج أونانا المنسق الأمني للقاء، والمنسق العام عصام شعبان من دولة السودان، والمنسق العام المساعد سارة بيلالي من المغرب، والطبيب الخاص بمراقبة إجراءات كوفيد 19، فيروس كورونا، سعيد زاكيني من دولة المغرب.