شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يجهز طائرة خاصة لرحلة السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تجهز إدارة نادى بيراميدز، طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق الكروى الأول إلى المغرب، من أجل مواجهة نظيره الرجاء المغربى، يوم 4 أبريل المقبل، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازبلانكا المغربية، حيث تحرص إدارة الفريق السماوى في تذليل كافة العقبات أمام الفريق من أجل الوصول إلى نهائي البطولة واقتناص اللقاب الذى خسره الفريق السماوى فى النسخة الماضية أمام نهضة بركان المغربى بالمباراة النهائية.
ويراقب المباراة الجزائري عمار بهلول، والكاميروني إيونج أونانا المنسق الأمني للقاء، والمنسق العام عصام شعبان من دولة السودان، والمنسق العام المساعد سارة بيلالي من المغرب، والطبيب الخاص بمراقبة إجراءات كوفيد 19، فيروس كورونا، سعيد زاكيني من دولة المغرب.
كما يترقب بيراميدز، حقيقة رحيل جمال سلامي المدير الفنى للرجاء، حيث كشفت تقارير صحفية إن إدارة الرجاء قررت إعفاء جمال سلامي من منصبه بسبب النتائج المتواضعة خلال المباريات الأخيرة للفريق الأخضر، على أن يسند مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت إلى عبد اللطيف جريندو المدير الرياضى للنادى لحين التعاقد مع مدير فنى جديد.
ويمتلك سلامي سجلا حافلا مع الرجاء، حيث قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الاحترافي لأول مرة منذ 7 سنوات والثاني عشر في تاريخه، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي غاب عنه 15 سنة كاملة، وقاد سلامي إجمالا فريق الرجاء في 55 مباراة بجميع البطولات فاز في 31 وخسر 9 وتعادل في 15.