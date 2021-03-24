شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلى يعلن تعافية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا "الحمد لله تعافيت من فيروس كورونا وسلبية المسحة الأخيرة منذ بعض الأيام وحقيقي عاجز عن الشكر لكل الأصدقاء والأخوات الأعزاءاللي اتكلم أو أرسل رسالة أو كتب على مدار الفترة الماضية وأسف لعدم الإستطاعة على الرد في بعض الأوقات كل التقدير والحب لكم جميعًا وربنا يحفظ أسرنا جميعًا ويديم عليهم الصحة والعافية ".

ومن جانب أخر أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة التي خضع لها الجهاز الفني والطبي والإداري ولاعبو الفريق، قبل انطلاق مران الفريق مساء أمس الثلاثاء، بعدما عاد الفريق لاستئناف تدريباته أمس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات عقب العودة من رحلة الكونغو الأخيرة.

فى الوقت نفسه قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الجهاز الفني حدد يوم 31 مارس الجاري موعدًا للسفر إلى السودان، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.