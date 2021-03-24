شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى أيمن وأميرة قنديل يتأهلان لنهائي كأس العالم للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل المنتخب الوطني للخماسي الحديث بلاعبتان إلى نهائي كأس العالم المقامة خلال الفترة من 23 الي 28 مارس الجاري ببودابست، المجر.

حيث تاهلت أميرة قنديل من المجموعة الثانية في المركز الثاني باجمالي 546 نقطة، كما تاهلت من المجموعة الثالثة سلمى أيمن في المركز الرابع بإجمالي 290 نقطة.

الجدير بالذكر ان البعثة المصرية تتكون من علي الدين جمعة عضو مجلس الادارة رئيسا للبعثة، ورؤوف حسام المدير الفني، ومحمد غيث مدرب السلاح، وخالد السنباطي مدرب الفروسية، ويوسف حسن مدرب اللياقة البدنية وتدليك، وهند عيسى لايف كوتش.

واللاعبون هم: اسلام حامد ، احمد اسامة الجندي، احمد اشرف ، علي الدين شريف " في منافسات الفردي"، بالاضافة الي شريف نظير " في منافسات الزوجي المختلط"، هايدي عادل، سلمي ايمن، اميرة قنديل، نورين بولس.

ويقام نهائي السيدات يوم الجمعة 26 مارس فيما تقام غدا تصفيات فردي الرجال.