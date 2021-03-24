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إتحاد اليد يؤجل جولتى استكمال موسم كورونا لأجل غير مسمى و يلجأ لمركز التسوية

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القاهرة - سامية سيد -  

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تأجيل استكمال جولتى موسم كورونا بدورى المحترفين الذى كان قد تم تحديد موعده يومى 1 و 2  أبريل المقبلين إلى أجل غير مسمى .

 

كما قررالمجلس استفتاء مركز التسوية و التحكيم على الموافقة على واحدة من توصيتين إلغاء الموسم واحتساب البطل حامل لقب كأس مصر ودورى موسم 2018/2018 أو استكمال الموسم بالقوائم الجديدة.

 

فيما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن موعد وصالات الجولة التاسعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021، التى ستقام  غدا الخميس  بمواجهات بين كل من الأوليمبي مع الزمالك 4 عصرا على صالة الأوليمبى وسبورتنج مع الزهور 6 فى سبورتنج والطيران مع طلائع الجيش 6 فى الإنتاج الحربى والأهلى مع هليوبوليس 6 فى اتحاد الشرطة.

 

أما الجولة العاشرة التى ستقام يوم 26 مارس الجارى، فتشهد لقاءات بين كل من سبورتنج مع الزمالك 4 عصرا فى الأوليمبى، والأوليمبى مع الزهور 6 مساء فى الأوليمبى، والأهلى مع الطيران 6 مساء فى إتحاد الشرطة، والطيران مع هليوبوليس فى نفس التوقيت بالإنتاج الحربى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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