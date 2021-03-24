شكرا لقرائتكم خبر عن "كهربا" فى رسالة غامضة: بكبر في عين نفسى لما افتكر أن كان ممكن اضر حد وماضريتوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود عبد المنعم " كهربا " صانع العاب فريق الاهلى صورة له عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام وجاء التعليق قائلا " بكبر في عين نفسى لما افتكر ان كان ممكن اضر حد زى ما ضرنى وماضريتوش " .

منحت إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى حق تقرير مصير محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر، سواء بالعودة للتدريبات الجماعية للأهلى أو استمرار التدرب منفردا.

وتنتهى عقوبة كهربا مع أول أبريل المقبل والتى تمتد لمدة شهر كامل، بعد أزمته مع بيتسو موسيمانى عقب نهاية مباراة الأهلى ضد طلائع الجيش.

وأصبح قرار كهربا بيد موسيمانى الذى سيحدد موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، وإن كان الأقرب هو العفو عن اللاعب بعد اقتراب العقوبة على الانتهاء.

ويدرس الجهاز الفنى للأهلي بقيادة بيتسو موسيمانى العفو عن محمود كهربا والموافقة على مشاركته في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، بعد التزامه بأداء تدريبات منفردة تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائى التأهيل بالأهلى طوال الفترة الماضية، على أن يستمر تطبيق العقوبة الموقعة من قبل الجهاز الفني.

ويرغب الجهاز الفنى للأهلي فى العفو عن كهربا ونزوله التدريبات الجماعية بعد عودة بعثة الأهلى من الكونغو عقب انتهاء مباراة فيتا كلوب، ولكن يستمر تطبيق العقوبة الموقعة على اللاعب بعدم مشاركته فى المباريات الرسمية حتى أول أبريل القادم، بخلاف خصم 200 ألف جنيه من راتبه لدى النادي، حيث تأتى رغبة الجهاز الفنى فى نزول اللاعب التدريبات الجماعية للحفاظ على لياقته البدنية، وأن يكون جاهزا من الناحية البدنية وقت انتهاء عقوبته.