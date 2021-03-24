شكرا لقرائتكم خبر عن عودة لاعبى الكاراتيه من اسطنبول بعد الشفاء من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت ياسمين حمدى لاعبة منتخب الكاراتيه ، و عبد الرحمن حاتم لاعبا منتخب الكاراتيه ، إلى القاهرة قادمين من تركيا ، بعد تاكد شفاؤهما من فيروس كورونا، خلال مشاركتهم فى منافسات الدورى العالمى الذى حقق خلاله المنتخب 6 ميداليات متنوعة .

وخضع لاعبى منتخب الكاراتيه الى مسحة كورونا بعد انتهاء البطولة ، وقبل العودة الى مصر ، وثبتت إيجابية عينة كل من فريال أشرف و سارة عاصم ، و ياسمين حمدى ، و عبد الرحمن حاتم ، ورافقهم فى اسطنبول أحمد الصاوى طبيب المنتخب .

وخلال الساعات الماضية خضعت ياسمين حمدى وعبد الرحمن حاتم الى مسحة جاءت سلبية ، و التأكد من سلامتهم ، فتقرر عودتهم الى القاهرة وهو ما تم بالفعل .

ومن المقرر أن تخضع فريال اشرف ، ومن المقرر أن تخضع سارة عاصم وفريال اشرف الى مسحة غدا الخميس للاطمئنان على حالتهم وتحديد موعد عودتهم الى مصر فى اقرب وقت .

وحقق الكاراتيه فى بطولة الدورى العالمى ميدالية ذهبية عن طريق على الصاوى، و فضية عن طريق فريال اشرف ، بينما البرونزيات عن طريق ريم سلامة ، و محمد رمضان ، ومنتخبى الرجال و السيدات كاتا.