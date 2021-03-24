شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يهزم ماريا 10 / 0 وديا استعدادا لاستئناف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق فريق الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن المدير، على نظيره "ماريا" أحد أندية الدرجة الرابعة في الدوري، بعشرة اهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد الجديد بسموحة، ضمن استعدادات زعيم الثغر لمواجهة المقاولون العرب في الخامس من أبريل المقبل في الدوري الممتاز. سجل الأهداف صبري رحيل هدفين واحمد حمدين هدفين، والصباحي هدفين، وهدف لكلا من عبد السميع سيمو، أحمد حجي، خالد الغندور، وأحمد نبيل مانجا.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع بالدوري بعدما حقق الاتحاد السكندرى فوزًا مهمًا على البنك الأهلى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما الإثنين قبل الماضي على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وارتقى سيد البلد للمركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث ليقفز 4 مراكز مرة واحدة، فى المقابل بقى فريق البنك الأهلى في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

وتعتبر هذه هي الودية الثانية للفريق السكندري، حيث فاز فريق الاتحاد الاثنين الاضي على فريق الشباب بالنادي مواليد 99، الذي يقوده عصام عنتر، بهدفين دون رد وديا في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي بسموحة.

ويسعى حسام حسن لتجهيز لاعبيه لاستئناف الدوري من خلال عدد من المباريات الودية بعد الانتفاضة التي وضعت سيد البلد ضمن الأربعة الكبار في الدوري.