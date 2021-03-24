شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهنئ اللجنة المؤقتة باتحاد اليد ويطالب باستكمال الموسم الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي، على تقديم التهنة للجنة المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب قد اعتمدت اليوم قرار الاتحاد الدولى لليد بتعيين لجنة لتسيير أعمال اتحاد اللعبة برئاسة الدكتور محمد الأمين، حتى إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد.

وإذ يهنئ نادي الزمالك اللجنة الجديدة لكرة اليد ويتمنى لها خالص التوفيق والسداد في إدارة اللعبة يشدد النادي على مطالبه بالالتزام باستكمال الموسم الماضي والذي يتبقى منه جولتين فقط. وكان اتحاد اليد قد أعلن استكمال منافسات دورى المحترفين للرجال 2019 / 2020 يومى 1و 2 أبريل المقبلين بنفس شروط المسابقة لهذا الموسم.

وتشهد الجولة قبل الأخيرة المحدد لها 1 أبريل مواجهات بين كل من ـ الاهلى مع طلائع الجيش والزمالك مع سبورتنج والأوليمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية المحدد لها يوم 2 أبريل لقاءات بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.