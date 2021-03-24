اخبار الرياضه

الزمالك يهزم الأهلى 33 / 28 فى ختام الدور الثانى بدورى مرتبط اليد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلى 33 / 28 فى ختام الدور الثانى بدورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 33/28 فى إطار ختام الدور الثانى بدورى المرتبط  بالمحترفين مواليد 2000 للموسم المحلى 2020/2021. 

 

تأهل كلا الفريقين إلى الدورة المجمعة المقرر لها 3,4,5 أبريل المقبل بصالة الشرقية للدخان لتحديد البطل . 

 

و تشهد مباريات اليوم الأول فى الدورى المجمعة الزمالك مع البنك الإعلى و الأهلى أمم سبورتنج و فى اليوم التالى البنك الأهلى أمام الأهلى و سبورتنج أمام الزمالك و فى اليوم الثالث سبورتنج مع البنك الأهلى و الزمالك أمام الأهلى .

 

فيما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن موعد وصالات الجولة التاسعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021، التى ستقام غدا الخميس بمواجهات بين كل من الأوليمبي مع الزمالك 4 عصرا على صالة الأوليمبى وسبورتنج مع الزهور 6 فى سبورتنج والطيران مع طلائع الجيش 6 فى الإنتاج الحربى والأهلى مع هليوبوليس 6 فى اتحاد الشرطة.

 

أما الجولة العاشرة التى ستقام يوم 26 مارس الجارى، فتشهد لقاءات بين كل من سبورتنج مع الزمالك 4 عصرا فى الأوليمبى، والأوليمبى مع الزهور 6 مساء فى الأوليمبى، والأهلى مع الطيران 6 مساء فى إتحاد الشرطة، والطيران مع هليوبوليس فى نفس التوقيت بالإنتاج الحربى.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا