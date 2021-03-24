شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلى 33 / 28 فى ختام الدور الثانى بدورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 33/28 فى إطار ختام الدور الثانى بدورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2000 للموسم المحلى 2020/2021.

تأهل كلا الفريقين إلى الدورة المجمعة المقرر لها 3,4,5 أبريل المقبل بصالة الشرقية للدخان لتحديد البطل .

و تشهد مباريات اليوم الأول فى الدورى المجمعة الزمالك مع البنك الإعلى و الأهلى أمم سبورتنج و فى اليوم التالى البنك الأهلى أمام الأهلى و سبورتنج أمام الزمالك و فى اليوم الثالث سبورتنج مع البنك الأهلى و الزمالك أمام الأهلى .

فيما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن موعد وصالات الجولة التاسعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021، التى ستقام غدا الخميس بمواجهات بين كل من الأوليمبي مع الزمالك 4 عصرا على صالة الأوليمبى وسبورتنج مع الزهور 6 فى سبورتنج والطيران مع طلائع الجيش 6 فى الإنتاج الحربى والأهلى مع هليوبوليس 6 فى اتحاد الشرطة.

أما الجولة العاشرة التى ستقام يوم 26 مارس الجارى، فتشهد لقاءات بين كل من سبورتنج مع الزمالك 4 عصرا فى الأوليمبى، والأوليمبى مع الزهور 6 مساء فى الأوليمبى، والأهلى مع الطيران 6 مساء فى إتحاد الشرطة، والطيران مع هليوبوليس فى نفس التوقيت بالإنتاج الحربى.