البداية في سموحة.. الخطيب يقود جولة الأهلي في أندية الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - الخليج 365:

زار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، نادي سموحة ضمن جولة تشمل العديد من أندية الإسكندرية، وذلك للتعاون بين القلعة الحمراء والأندية الأخرى.

وفي تصريحات أبرزها المركز الإعلامي للنادي الأهلي قال الخطيب :"كلنا نسيج واحد، هدفنا كمنظمات رياضية هو التعاون المثمر من أجل رفعة راية مصر في مختلف المجالات".

وتلقى محمود الخطيب دعوة من فرج عامر رئيس نادي سموحة، ليرحب رئيس النادي الأهلي بالتعاون مع سموحة، مُشيراً إلى علاقة الصداقة التي تجمعه برئيس النادي السكندري.

وأشاد الخطيب بما وصفه بالنهضة التي يعيشها نادي سموحة في الوقت الحالي على كافة الأصعدة سواء الرياضية أو الاستثمارية أو الاجتماعية، مشيراً إلى أن الأهلي يسعى للتعاون مع كل الأندية الرياضية لخدمة الوطن.، وتبادل رئيس النادي الأهلي الهدايا التذكارية مع نظيره في سموحة

وكشف الخطيب عن خطته لخوض جولة في الإسكندرية يزور خلالها العديد من الأندية، حيث تلقى دعوة من محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري لزيارة ناديه الخميس، ثم بعد ذلك سبورتنج والأوليمبي.