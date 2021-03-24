مصدر يكشف لمصراوي موعد عودة كهربا للتدريبات الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي موعد عودة محمود عبدالمنعم "كهربا" الجناح الأيسر للفريق لتدريبات ومباريات القلعة الحمراء.
وكانت إدارة الكرة بالأهلي قد قررت معاقبه كهربا بالإيقاف لمدة شهر وتغريمه ماليا.
وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن كهربا يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف لتجهيزه للإنتظام في التدريبات الجماعية خاصة أنه تغيب عنه لفترة تصل الي 3 أسابيع.
وأضاف المصدر أن كهربا سوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بداية من 3 أبريل وسوف يكون تحت تصرف الجهاز الفني للمشاركة في المباريات الجماعية بعدها.
وأوضح أن اللاعب ينفذ برنامج تأهيلي مكثف في نفس توقيت مران الفريق الجماعي طبقاً لخططة وضعها مخطط الاحمال.
وشدد أن الأهلي لديه ثوابت وقيم يحافظ عليها ويسعى لتوريثها للأجيال التالية وإعلان عقوبة كهربا وتطبيقها هو تأكيد علي ذلك، فمن السهل أن لا تعلن عن الأمر وقتها.
وقال المصدر "خضنا مباريات صعبة الفترة الماضية، وواجهنا ظروف قاسية أمام الإسماعيلي وفيتا كلوب من غيابات بالجملة".
واستمر "كنا في أشادة الحاجة لجهود كهربا، ولكن ثوابت النادي والحفاظ علي قيمة جعلتنا نطبق العقوبة حتي النهاية".
وأختتم "كهربا يخوض برنامج تأهيلي بالإتفاق مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني سوف ينتهي منه مطلع شهر أبريل خاصة أنه غائب منذ فترة طويلة عن التدريبات".