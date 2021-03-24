مصدر يكشف لمصراوي موعد عودة كهربا للتدريبات الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي موعد عودة محمود عبدالمنعم "كهربا" الجناح الأيسر للفريق لتدريبات ومباريات القلعة الحمراء.

وكانت إدارة الكرة بالأهلي قد قررت معاقبه كهربا بالإيقاف لمدة شهر وتغريمه ماليا.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن كهربا يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف لتجهيزه للإنتظام في التدريبات الجماعية خاصة أنه تغيب عنه لفترة تصل الي 3 أسابيع.

وأضاف المصدر أن كهربا سوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بداية من 3 أبريل وسوف يكون تحت تصرف الجهاز الفني للمشاركة في المباريات الجماعية بعدها.

وأوضح أن اللاعب ينفذ برنامج تأهيلي مكثف في نفس توقيت مران الفريق الجماعي طبقاً لخططة وضعها مخطط الاحمال.

وشدد أن الأهلي لديه ثوابت وقيم يحافظ عليها ويسعى لتوريثها للأجيال التالية وإعلان عقوبة كهربا وتطبيقها هو تأكيد علي ذلك، فمن السهل أن لا تعلن عن الأمر وقتها.

وقال المصدر "خضنا مباريات صعبة الفترة الماضية، وواجهنا ظروف قاسية أمام الإسماعيلي وفيتا كلوب من غيابات بالجملة".

واستمر "كنا في أشادة الحاجة لجهود كهربا، ولكن ثوابت النادي والحفاظ علي قيمة جعلتنا نطبق العقوبة حتي النهاية".

وأختتم "كهربا يخوض برنامج تأهيلي بالإتفاق مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني سوف ينتهي منه مطلع شهر أبريل خاصة أنه غائب منذ فترة طويلة عن التدريبات".