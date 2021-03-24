"العدد أصبح 7 منتخبات".. غينيا وبوركينا فاسو يلحقان بركب المتأهلين لأمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

لحق منتخبا غينيا وبوركينا فاسو بركب المنتخبات المتأهلة لنهائيات أمم إفريقيا التي ستقام بالكاميرن، بعد خوض مباريات الجولة الخامسة من التصفيات.

واستطع منتخب غينيا أن يتأهل بفضل الفوز بهدف نظيف اليوم الأربعاء على ضيفه مالي الذي سبق أن ضمن التأهل بعدما من قبل المباراة.

وأصبح رصيد غينيا 11 نقطة وله مباراة أخيرة مع منتخب ناميبيا الذي يمتلك 6 نقاط فقط، أما المنتخب المالي فرصيده 13 نقطة في الصدارة.

وعرف منتخب بوركينا فاسو أيضًا التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا بفضل التعادل مع أوغندا بنتيجة 0-0 اليوم الأربعاء، وهو ما يضمن له الصعود سواء في المركز الأول أو الثاني.

وبالرغم من أن الفارق بين بوركينا فاسو ومالاوي ثالث ترتيب المجموعة نطقتين فقط، لكن خوض أوغندا ثاني جدول الترتيب لمباراته الأخيرة مع مالاوي يضمن عدم تفوق الفريقين معًا على بوركينا فاسو.

وانضم بوركينا فاسو وغينيا وفقًا لنتائج اليوم للمنتخبات التي سبقتهم إلى التأهل وهم الجزائر متصدر المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط، والسنغال الذي حقق العلامة الكاملة من 4 مباريات في المجموعة التاسعة، ومنتخب تونس في المجموعة العاشرة الذي يمتلك 10 نقاط.

وتنظم المنتخبات الستة إلى الكاميرون البلد المنظم الذي يخوض التصفيات فقط من أجل الاعداد للمشاركة في البطولة التي سيتظمها على أراضيه.