الخليج 365 يكشف كواليس منح شارة القيادة لصلاح أمام كينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

يدرس الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري، منح شارة القيادة لمحمد صلاح في مباراة الفراعنة أمام كينيا في الجولة الخامسة من المجموعة السابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون يناير القادم.

ووفقا لترتيب الأقدمية المعمول به داخل المنتخب، يكون ترتيب قائدي المنتخب كالتالي: عمرو السولية، ثم أحمد حجازي، يليه محمد النني، ورابعا يحل محمد صلاح.

وعلم الخليج 365، أن البدري، لن يدفع بالسولية أساسيا، حيث سيخوض المباراة محمد النني إلى جوار طارق حامد في وسط الملعب.

وقام جهاز المنتخب بجس نبض الثنائي محمد النني، وأحمد حجازي، لمنح الشارة لمحمد صلاح، خاصة أن الفارق بينهما في خوض مباريات دولية دقائق معدودة.

ويحل المنتخب المصري ضيفا على كينيا في العاصمة نيروبي في تمام السادسة مساء الخميس.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، نفس رصيد جزر القمر، فيما يحل المنتخب الكيني في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط، وتوجو في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.