الخليج 365 يكشف تشكيل المنتخب أمام كينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

خاض المنتخب المصري مرانه الأخير والأساسي قبل مواجهة كينيا في الجولة الخامسة من المجموعة السابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون يناير القادم.

وتعمد حسام البدري المدير الفني للمنتخب، على عدم إبراز التشكيل الأساسي، مكتفيا بتقسيمة بين فريقين أحدهما يضم أحمد حجازي، وفي مقابله محمود حمدي الونش، ومحمد صلاح في مقابله تريزيجية بالفريق الآخر.

وعلم الخليج 365، أن البدري سيعتمد على الونش أساسيا في ظل شكوى أيمن أشرف من خشونة في الركبة، كما سيقود أحمد أيمن منصور الجانب الأيسر الدفاعي.

وسيتواجد الثنائي طارق حامد ومحمد النني، ليبقى الثنائي حمدي فتحي، وعمرو السولية على مقاعد البدلاء.

وسيبدأ المنتخب الوطني المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، وأحمد حجازي، ومحمود حمدي "الونش"، وأحمد أيمن منصور

الوسط: محمد النني، وطارق حامد

وسط الهجوم: محمد صلاح، ومحمد مجدي أفشة، ومحمود حسن "تريزيجية"

الهجوم: مصطفى محمد

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، نفس رصيد جزر القمر، فيما يحل المنتخب الكيني في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط، وتوجو في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.