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تقارير يونانية: كوكا يتعافى ويعود لتدريبات أولمبياكوس الخميس

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

ذكرت تقارير صحفية يونانية أن أحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس تعافى من الإصابة التي تعرض لها وحرمته من الانضمام لمنتخب مصر، وبات جاهزًا للانضمام إلى تدريبات الفريق بداية من غد الخميس.

وقالت صحيفة "فوس اونلاين" أن كوكا سيعود إلى التدريبات مع مديره الفني بيدرو مارتينيز على أن يكون جاهز للمشاركة أمام أيك أثينا في المباراة الأولى للفريق بعد التوقف الدولي.

وغاب كوكا عن مواجهة أولمبياكوس أمام لآرسنال في الدوري الأوروبي، وتم استبعاده من قائمة منتخب مصر لتصفيات أمم إفريقيا بعد تعرضه لإصابة عضلية.

وسيعود كوكا للتدريبات بشكل تدريجي بداية من الغد، عن أن يكون جاهز لمواجهة أيك المنتظرة 4 إبريل القادم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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