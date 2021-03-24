بعد اشتباكات في مباراة بلقاس والسنبلاوين بالدرجة الثالثة.. عرابي يطالب بإعادة اللقاء (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

شهدت مباراة السنبلاوين ضد بلقاس في دوري الدرجة الثالثة اشتباكات عنيفة بين جماهير نادي السنبلاوين ولاعبي نادي بلقاس.

وانتهى اللقاء بفوز السنبلاوين على نادي بلقاس بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات دوري الدرجة الثالثة.

وعرف اللقاء حضور جماهيري مكثف وعدم تأمين المباراة بالشكل الكافي وفقاً لما أعلنه نادي بلقاس.

وأصدر نادي بلقاس بيانا رسمياً حول واقعة المباراة جاء كالآتي:

في إطار حرص الإدارة الرياضية لنادي بلقاس، بإشراف كابتن هيثم عرابي، على مواصلة نجاحات الفريق بالدوري، لم نغفل يومًا عن إعلاء راية الأخلاق، بل ونراها تعلو فوق راية كرة القدم، على الرغم من شغفنا وشغف جماهيرنا بها.

وعلى الرغم من استيائنا الشديد مما جرى خلال مباراتنا مع فريق السنبلاوين من أحداث نراها مؤسفة، والتي شهدت ردود أفعال من قبل الجماهير طالها الخروج عن النص، وكذلك ما حدث داخل ملعب المباراة، وهي الأفعال البعيدة كل البعد عن الروح الرياضية، إلا أننا نعلن البدء بأنفسنا، والاعتراف بأي أخطاء إن كانت قد وقعت من جانبنا، وبناء عليه:-

1- يعلن كابتن هيثم عرابي إيقاف حارس مرمى الفريق محمود عبد الله، وإيقاف مستحقاته، وتوقيع غرامة مالية عليه، نظرًا لما بدر منه من أفعال تجاه جماهير السنبلاوين، ويحرص كابتن هيثم عرابي والجهاز الفني للفريق على الاعتذار عما بدر من اللاعب تجاه المنافس وجمهوره.

2- الإدارة الرياضية بنادي بلقاس إذ تقدر بشكل كبير دور المسئولين على كرة القدم في مصر، لذا فنحن في انتظار تقرير الحكم ومراقب المباراة، أملًا في تحقيق العدل، والعدل فقط دون محاباة لأي طرف.

وتواصل الخليج 365 مع هيثم عرابي أحد المستثمرين بنادي بلقاس وقال في تصريحات خاصة: "نطالب بإعادة المباراة بسبب أن لاعب من فريق السنبلاوين حصل على انذارين ولم يطرد وتم استئناف اللعب".

واختتم عرابي تصريحاته: "قدمنا احتجاج رسمي لمنطقة الدقهلية ونطالب بإعادة المباراة وهذا بحسب القانون، قدمنا طلب رسمي نطالب من خلاله بإعادة المباراة".

وذكر نادي بلقاس في بيان عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سببان لإعادة مباراة السنبلاوين:

أولاً: نتقدم بشكوي رسمية للجنة المسابقات عن هذه الواقعة وهي أخذ لاعب السنبلاوين "عزت محمد" إنذارين و في هذه الحالة يتم طرد اللاعب، ولكن هذا لم يحدث و شارك اللاعب لمدة لا تقل عن دقيقة و١٣ ثانية بعدها تدارك الجهاز الفني لنادي السنبلاوين الأمر، وقام المدير الفني لنادي السنبلاوين بالنزول لأرض الملعب أثناء المباراة يطلب من حكم المباراه طرد اللاعب، ومن المعروف في قانون كرة القدم وطبقا للوائح أن في هذه الحالة يتم إعاده المباراة وهذه الواقعة حدثت قبل ذلك و قامو بإعادة اللقاء.

ثانياً: اللعب في أجواء غير مناسبة من حضور جماهيري مكثف و عدم تأمين المباراة بالشكل الكافي، ألفاظ خارجة من بداية المباراة حتي نهايتها من جماهير السنبلاوين ضد بلقاس و لاعبيها، النزول إلي أرضية الملعب بين الشوطين وفي نهاية المباراة والدخول في مشدات مع اللاعبين والجهاز كل هذا مرفق بفيديو وصور.