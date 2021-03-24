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فرنسا بالقوة الضاربة أمام أوكرانيا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب فرنسا بقيادة ديديه ديشامب التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب أوكرانيا، والتي تقام بعد قليل، في إطار الجولة الأولى بالمجموعة

الرابعة في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022.

تشكيل فرنسا أمام أوكرانيا

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز، كيمبيمبي، فاران، بافارد.

خط الوسط: رابيو، كانتي.

خط الهجوم: مبابي، جريزمان، كومان، جيرو.

بدلاء فرنسا أمام أوكرانيا

لينجليت، بوجبا، ليمار، ديمبلي، دوبوا، مانداندا، سيسوكو، زوما، دينييه، مارسيال، بن يدر، مايجنان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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