فرنسا بالقوة الضاربة أمام أوكرانيا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب فرنسا بقيادة ديديه ديشامب التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب أوكرانيا، والتي تقام بعد قليل، في إطار الجولة الأولى بالمجموعةالرابعة في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022.
تشكيل فرنسا أمام أوكرانيا
حراسة المرمى: لوريس.
خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز، كيمبيمبي، فاران، بافارد.
خط الوسط: رابيو، كانتي.
خط الهجوم: مبابي، جريزمان، كومان، جيرو.
بدلاء فرنسا أمام أوكرانيا
لينجليت، بوجبا، ليمار، ديمبلي، دوبوا، مانداندا، سيسوكو، زوما، دينييه، مارسيال، بن يدر، مايجنان.