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تحديد موعد مسابقة ٢٠٠٤ لكرة القدم ومواجهة القناة والإسماعيلي

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ياسر رشاد - القاهرة - حددت لجنة المسابقات موعد الاسبوع الحاسم من مسابقة ٢٠٠٤ لكرة القدم والذي من خلاله سيتم تحديد بطل بطولة المنطقة لكرة القدم خلال هذا الموسم.

وسيكون موعد مباريات الاسبوع التاسع والأخير لهذه المرحلة السنية يوم ٥ أبريل.

وسيلتقي القناة مع الاسماعيلي يوم ٥ أبريل على الملعب الفرعي في تمام الساعة

الثانية والنصف عصرا وحالة فوز القناة بالمباراة سيتم تتويجه باللقب.

ويتصدر القناة المسابقة برصيد ١٩ نقطة ويأتي الإسماعيلي في المركز الثاني برصيد ١٨ نقطة وفايد في المركز  الثالث برصيد ١٨ نقطة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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