تجديد دماء منتخب مصر أمام كينيا رهان البدري لتحسين الأداء الباهت

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت قائمة منتخب مصر العديد من التغييرات منذ تولي حسام البدري، مهمة المدير الفني للفراعنة، والتي ظهرت جلية خلال مشوار الفراعنة، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2022، والتي تستضيفها الكاميرون.

إقرأ أيضًا: موعد مباراة مصر وكينيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

وفي السطور التالية سنعرض لكم قوائم المنتخب الوطني خلال تصفيات أمم أفريقيا:-

مصر وكينيا في الجولة الأولي بالقاهرة

أعلن حسام البدري عن قائمة المنتخب الوطني لخوض أولى المبارايات أمام كينيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقة 2022.

وضمنت القائمة وقتها 32 لاعبًا وهم :

محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (صلائع الجيش) احمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي).

وانتهت تلك المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المبارة التي أقيمت علي ملعب ستاد القاهرة الدولى .

المواجهة الثانية: مصر و جز القمر (بجزر القمر)

خاض المنتخب الوطني مبارته أمام جزر

وضمت القائمة كلا من :-.

القمر بقائمة إجبارية من 23 لاعباً ،بعد تعرض أكثر من لاعب للإصابة على رأسهم محمد صلاح وحمدي فتحي وأحمد جمعة، في الوقت الذي قرر الجهاز الفني استبعاد سباعي بيراميدز بعد رفض ناديهم السماح لهم بالانتظام بالمعسكر في بدايته

محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)، محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) ،محمد مجدى أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى)، أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله)، أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع"، وأحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، ومحمد الننى (بشكتاش التركي) ، ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى)، ومحمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى).

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف في المبارة التي جمعت بين المنتخبين بحزر القمر .

المواجهة الثالثة: مصر وتوجو ( بالقاهرة)

اختار حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني قائمته لمواجهة نظيره توجو بالقاهرة والتي أقيمت يوم 14/ 11 من عام 2020.

وضمت القائمة 16 لاعبًا وهم :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد بسام.

الدفاع: محمد هاني، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، أحمد حجازي، علي جبر، أيمن أشرف، محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، أحمد توفيق، حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد سيد "زيزو"، رمضان صبحي،

محمد مجدي "أفشة"، محمود حسن تريزيجية، عبد الله السعيد، محمد صلاح.

الهجوم: مصطفى محمد، أحمد حسن كوكا، حسام حسن، محمد شريف.

واستبعد حسام البدري 5 لاعبين، وهم: "المهدي سليمان، محمد فاروق، أحمد أيمن منصور، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر"

وانتهت تلك المباراة بفوز المنتخب المصري بهدف نظيف، وكان هو الفوز الأول للفراعنة تحت قيادة مديره الفني حسام البدري .

المواجهة الرابعة: توجو و مصر (بتوجو)

ولعب المنتخب المصري بنفس القائمة التي لعب بها في مباراته بالجولة الرابعة، أمام توجو، ولكن تلك المرة كانت خارج الأراضي المصري، ولُعب اللقاء بتوجو.

وحقق المنتخب المصري الفوز في تلك المباراة بثلاثية مقابل هدف ، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين بنيامي.

ومن المقرر ان يخوض المنتخب المصري مباراته ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2022، أمام نظيره الكيني، بنيروبي، وفي حالة فوز الفراعنة في مبارة الغد، سيضمن بطاقة التأهل للبطولة.

وأعلن حسام البدري عن قائمة منتخب مصر لخوض تلك المباراة والتي ضمت 28 لاعبا، وهم:

محمد الشناوي - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر

محمد هاني - عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح - أحمد حجازي- محمود حمدي الونش - علي جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر إبراهيم - محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدي فتحي - محمد صلاح - محمود حسن تريزيغية - محمد فاروق- أحمد سيد زيزو - إسلام عيسي- مصطفي فتحي - محمد مجدي أفشه - مصطفي محمد - حسام حسن -أحمد ياسر ريان - محمد شريف.

ترتيب مجموعة مصر :

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب مجموعته في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا برصيد8 نقاط ، متساويًا مع جزر القمر في عدد النقاط، ولكن يتفوق عنه بفارق الأهداف، بينما يأتي كينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وفي المركز الرابع يأتي منتخب توجو برصيد نقطة واحدة.

في النهاية يأمل حسام البدري مدرب الفراعنة في تحسين أداء المنتخب الذي لم يكن مرضيًا لدى كثير من جماهير الكرة المصرية التي تتابع منتخبها بشغف بحثًا عن الكرة الممتعة، خاصة أن مصر تقع في مجموعة متواضعة بالتصفيات، ولم تصطدم حتى الآن بمنتخبات من العيار الثقيل.