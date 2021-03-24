موعد مباراة مصر وكينيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم "بوابة الوفد" موعد مباراة مصر وكينيا والقنوات الناقلة للمواجهة الهامة التي ستجمع بينهما، مساء غدًا الخميس، على ملعب نيايو ناشيونال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2022، والتي تستضيفها الكاميرون.

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موعد مباراة مصر وكينيا

تنطلق مباراة مصر وكينيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكينيا

ستكون مباراة مصر وكينيا، غدًا الخميس، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا، منقولة بشكب مباشر عبر قناة beIN Sports HD 4، بصوت المعلق أحمد الطيب.

يدخل منتخب مصر بقيادة حسام البدري المدير الفني، مباراة كينيا، بروح معنوية عالية بعد أن تمكنوا من الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا في التوقف الدولي الماضي، ليصعد إلى

صدارة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط متفوقًا على جزر القمر بفارق الأهداف.

على النقيض تمامًا يدخل المنتخب الكيني، مباراة مصر، رافعًا شعار أكون أو لا أكون بعد أن هُزم ذهابًا وإيابًا على يد جزر القمر، وأصبح لا يمتلك سوى الفوز على الفراعنة، للعودة إلى المنافسة والحفاظ على آماله الضعيفة في بلوغ البطولة المقرر لها في الكاميرون، حيث تحتل كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

واختتم المنتخب الوطني تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأربعاء، وذلك بإجراء بعد التدريبات علي أرض الملعب بقيادة المدير الفني حسام البدري، وبرفقته كلا من محمد بركات وسيد معوض.

وظهر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بأداء جيد، أثناء الحصص التدريبية التي أجريت اليوم، برفقة زملاءه في الفريق .

واختار الجهاز الفنى للمنتخب 28 لاعبًا

وضمت قائمة اللاعبين كلا من:

للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر.

محمد الشناوى - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر - محمد هانى - عمر جابر - أيمن أشرف – عبدالله جمعة – أحمد حجازى- محمود حمدى الونش - علي جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم - محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد - حمدى فتحي - محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - محمد فاروق - أحمد سيد زيزو - إسلام عيسي - مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كينيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - علي جبر - محمد هاني

خط الوسط: محمد النني - طارق حامد - محمد مجدي أفشة

في الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - مصطفى محمد

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