منتخب مصر يتصدر مجموعته بالأهداف قبل لقاء كينيا بتصفيات أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم في السادسة مساء غد" الخميس" مع نظيرة الكيني بالعاصمة نيروبي، في الجولة الخامسة لتصفيات المجموعة السابعة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية في يناير المقبل بالكاميرون 2022.

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موقف المجموعة:

ويتصدر المنتخب مجموعته برصيد 8 نقاط من تعادل مع كينيا بهدف لكل منهما بالقاهرة ، في بداية مشوار تصفيات المجموعة والتعادل مع جزر القمر خارج الديار بدون أهداف ثم الفوز في لقاءين متتاليين أمام توجو بالقاهرة وبالعاصمة لومي (1/صفر و3/1)

ويأتي منتخب جزر القمر ثانيا بنفس الرصيد، ثم كينيا 3 نقاط، وتوجو نقطة واحدة.

ويعتبر المنتخب المصري الأكثر فوزًا بكأس أمم

إفريقيا حيث حصد الكأس 7 مرات كانت آخرها في عام 2010 تحت قيادة حسن شحاتة.

أقيمت النسخة الأخيرة من كأس الأمم في مصر 2019، وودع الفراعنة البطولة مبكراً من دور 16 في مفاجأة قوية، لكنه وصل لنهائي الجابون 2017، وخسر أمام أسود الكاميرون.

وأجريت قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2021 يوم 18 يوليو 2019، بالقاهرة قبل نهائي كأس الأمم 2019 بيوم واحد، والذي أقيم على أرض مصر في الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو.

المجموعات الـ12 للتصفيات:

وضمت المجموعات الـ12 المنتخبات الأتية:

المجموعة الأولى: مالي، غينيا، ناميبيا، تشاد.

المجموعة الثانية: بوركينيا فاسو، أوغندا، مالاوي، جنوب السودان.

المجموعة الثالثة: غانا، جنوب أفريقيا، السودان، ساوتومي.

المجموعة الرابعة: الكونغو الديمقراطية، الجابون، أنجولا، جامبيا.

المجموعة الخامسة: المغرب، موريتانيا، بورندي، أفريقيا الوسطى.

المجموعة السادسة: الكاميرون، كاب فردي، موزمبيق، رواندا.

المجموعة السابعة: مصر، كينيا، توجو، جزر القمر.

المجموعة الثامنة: الجزائر، زامبيا، زيمبابوي، بتسوانا.

المجموعة التاسعة: السنغال، الكونغو، غينيا بيساو، أي سواتيني.

المجموعة العاشرة: تونس، ليبيا، تنزانيا، غينيا الاستوائية.

المجموعة الـ11: كوت ديفوار، النيجر، مدغشقر، إثيوبيا.

المجموعة الـ12: نيجيريا، بنين، سيراليون، ليسوتو.

المتأهلون:

يتأهل من المجموعات الـ12، أصحاب المراكز الأول والثاني فى كل مجموعة للنهائيات، وذلك في حالة احتلال منتخب الكاميرون المركزين الأول أو الثاني بمجموعته.

أما في حالة تواجد منتخب الكاميرون في المركزين الثالث أو الرابع بمجموعته فسوف يتأهل أسوط الكاميرون أيضا بحكم استضافته للبطولة، ولكن سينظر وقتها لأفضل 11 منتخبا حاصلا على المركز الثانى فى المجموعات الـ12 بالإضافة لمتصدري تلك المجموعات.