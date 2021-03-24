بالصور ..المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة كينيا

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم المنتخب الوطني المصري تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة نظيره الكينى، مساء غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم بعد الصور لتدريبات الفرقي الأخيره استعدادً للقاء الغد أمام كينيا،

وذلك بإجراء بعد التدريبات علي أرض الملعب بقيادة المدير الفني حسامالبدرى، وبرفقته كلا من محمد بركات وسيد معوض .

وحضر المران أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة لإدارة اتحاد الكرة المصري، الذي سافر

إلي كينيا لحضور مباراة منتخبنا الوطني.

وظهر النجم المصري محمد صلاح بأداء جيد، أثناء الحصص التدريبية التي أجريت اليوم، برفقة زملاءه في الفريق .

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر و كينيا في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2022 .