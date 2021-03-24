مشاهدة مباراة البرتغال وأذربيجان في بث مباشر اليوم تصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وأذربيجان في أهم مباريات اليوم 24-3-2021، ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022.

تم تقسيم المنتخبات المشاركة في تصفيات قارة أوروبا إلى عشر مجموعات، أول أربع مجموعات تضم 5 منتخبات، أما الست مجموعات الباقية تضم 6 منتخباب، ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة، ويخوض صاحب المركز الثاني مباراة الملحق.

ويلعب البرتغال وأذربيجان لحساب المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات، صربيا، إيرلندا، لوكسمبرج، وقطر.

ويستقبل منتخب البرتغال اليوم نظيره الأذربيجاني على ملعب أليانز ستاديوم بمدينو تورينو الإيطالية، في الجولة الإفتتاحية من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وينقل بث مباشر مباراة البرتغال وأذربيجان على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة أر تي بي البرتغالية.

ويدير لقاء “البرتغال وأذربيجان”، الحكم الألماني “دانيال سييبيرت”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

يفتخر منتخب البرتغال بمعدل فوز 100٪ في مبارياته التسع السابقة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، كما حقق الفوز أيضًا في سبع من مبارياته العشر السابقة بشكلٍ عام، وتعادل في مباراتين، وخسر مرة واحد.

ولم يسبق لمنتخب البرتغال الخسارة أمام “أذربيجان”، حيث تواجه في 6 مباريات، انتصر رفاق كريستيانو رونالدو في 5 مناسبات، وسيطر التعادل على لقاء وحيد.

في المقابل، بفوز واحد فقط من آخر عشر مباريات (تعادل في 4، وخسر 5)، تبدو مهمة أذربيجان صعبة للغاية أمام البرتغال، ورغم ذلك سيحاول المنتخب المصنف 108 عالميًا، الخروج بشكل مشرف من أمام أبطال أوروبا.

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