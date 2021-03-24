صورة..تويتر الاهلي يحتفل بتملص محمد منير من الزمالك، فما رأي الطيب الآن؟

احتفل الحساب الرسمي للنادي الاهلي المصري في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بانضمام الفنان الشهير “محمد منير” إلى قائمة مُحبي الفريق وترك تشجيع الغريم التقليدي للاهلي “الزمالك” حسب تصريحات أدلى بها لبرنامج صاحب السعادة.

وتسببت تصريحات محمد منير عن أنه “كان” مشجعًا لنادي الزمالك قبل سنوات، في جدل واسع بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وكان جمهور الزمالك على مدار السنوات الماضية الأكثر تشجيعًا واستماعًا لأعمال الكينج محمد منير بسبب حبه لفريقهم، حيث اعتقدوا أنه لا يزال يشجع الفريق، بما في ذلك المعلق الرياضي أحمد الطيب.

وقال أحمد الطيب ذات مرة أثناء تعليقه على إحدى مباريات الدوري المصري، أن أرقى الناس يشجعون نادي الزمالك وهو ما لا يحظى به النادي الاهلي.

وأضاف قائلاً أن الفنان محمد منير والفنان هاني شاكر ضمن أهم مشجعي الزمالك، ما تسبب في جدل واسع في الوسط الرياضي المصري، وإيقاف المعلق عن ممارسة المهنة داخل مصر، لينتقل للعمل كمعلق رياضي مع قناة الدوري والكأس في الدوري القطري الذي لا يحظى بمشاهدة أو متابعة كبيرة كالدوري المصري.

وجاء تصريح منير مع برنامج صاحبة السعادة أثناء تحضيرات منتخب مصر لمواجهة كينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، وظهور صورة مثيرة للجدل تجمع جناح الزمالك “أحمد سيد زيزو” برفقة ثنائي الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة.

وتعرض محمد منير لوابل من العبارات المُسيئة من قبل جمهور الزمالك في تويتر وفيسبوك وانستاجرام بعدما تهرب من الاعتراف بتشجيع الزمالك عند سؤاله عن علاقته الطويلة بالنادي.

وأكد منير خلال حديثه مع مقدمة برنامج صاحبة السعادة “إسعاد يونس” بأنه كان أول مُشجع للأهلي في مباراته ضد بايرن ميونخ خلال كأس العالم للأندية 2020 في قطر قبل شهر ونصف تقريبًا، رغم حبه الكبير للبايرن.

ورد محمد منير بطريقته الخاصة على نقد جمهور الزمالك بتقديم إهداء خاص إلى لاعبي النادي الأهلي على قميص الفريق، كتب فيه “إلى أبنائي، كل اللاعبين، محبتي لكم إلى الأبد وتسقط العنصرية. والدكم محمد منير، 23 مارس 2021”.

ونشر تويتر الاهلي صورة محمد منير وهو يوقع على قميص النادي الاهلي، وصورة أخرى للقميص وعليه الإهداء، وقال الحساب “دائمًا في قلوبنا يا ملك”.