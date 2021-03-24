بث مباشر | مشاهدة مباراة منتخب الاردن ضد منتخب لبنان ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة “الاردن ولبنان”، في إحدى مباريات اليوم 24-3-2021، ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

وينقل بث مباشر مباراة “الاردن ولبنان” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي الإماراتي “حازم عبدالسلام”، كما ينقل على قناة الشارقة بصوت المعلق “عبد الحميد الجسمي”.

وتقام مواجهة الاردن ولبنان الودية على ملعب “ذياب عوانة” بمدينة دبي الإماراتية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

تعد مواجهة منتخب الاردن لشقيقه اللبناني، ستكون الثانية له على هامش معسكره التدريبي الذي يقيمه في مدينة دبي بدولة الإمارات، تحضيرًا لاستئناف مشواره في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وسيسعى منتخب الاردن، الظهور بشكلٍ جيد، لتعويض خيبة المباراة الماضية أمام منتخب عمان، والتي انتهت بالتعادل السلبي (0-0).

على الجانب الآخر، وصل منتخب لبنان إلى دبي قبل 3 أيام، وسيتطلع إلى تحقيق الفوز على الاردن، لرفع الحالة المعنوية لدى لاعبيه، قبل مواجهته الودية الثانية أمام منتخب الكويت يوم 29 مارس.

تشكيلة الاردن اليوم: أحمد عبد الستار – محمد الدميري – يزن العرب – طارق خطاب – إحسان حداد – نور الدين الروبضه – أحمد صالح – بهاء سيف – يوسف رواشدة – يزن النعمات – ياسين بخيت.

دكة الاردن: إبراهيم سعدة – موسى سليمان التعمري – محمد أبو زريق – حمزة الدريري – نور الدين بني عطية – محمود الكومليه – فراس شلبية – مهند السليمان – أحمد حمدوني – صالح صالح – سليم الجلين – أنس بني ياسين.

تشكيلة لبنان اليوم: مهدي خليل – حسين زين – ماهر صبرا – نور منصور – شبريكو – جورج ملكي – نادر مطر – محمد حيدر – باسل جرادي – حسن معتوق – محمد قدوح.

دكة لبنان: مطر – ضاهر – نصار – مروش – عيش – دهيني – عثمان – عاصي – بركات – منذر – موني – الحلوي – درويش.

الاردن 1-0 لبنان

???? ملعب ذياب عوانة (الامارات)

???? مباراة ودية

انتهت

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