شكرا لقرائتكم خبر عن ‏10 حراس ضمن قائمة الأكثر «كلين الشيت» في الـ«بيج فايف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر الثنائي، البرازيلي إيدرسون موارييس حارس مانشيستر سيتي الانجليزي، والفرنسي مايك مانجان نظيره في ليل الفرنسي، قائمة الحراس الأكثر تحقيقاً لـ"الكلين شيت: في الدوريات الأوروربية الخمسة الكبرى «بيج فايف».

وقال موقع "ترانسفير ماركت" أن الثنائي موارييس ومانجان قد تصدرا قائمة الحارس الأكثر من حيث الشباك النظيفة في الدوريات الخمسة، برصيد 16 كلين شيت.

وجاءت قائمة الحراس الأكثر حفاظاً على نظافة شباكها في "بيج فايف" على النحو التالي:

1- البرازيلي إيدرسون موراييس (مانشستر سيتي) - 16

2- الفرنسي مايك ماينجان (ليل) - 16

3- الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا) - 14

4- السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي) - 14

5- السلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد) - 14

6- المجري بيتر جاليوسي (لايبزيج) - 13

7- الكوستاريكي كيلور نافاس (باريس سان جيرمان) - 13

8- المغربي ياسين بونو (إشبيلية) - 12

9- البلجيكي كوين كاستيليس (فولفسبورج) - 12

10- الفرنسي بينوا كوستيل (بوردو) - 12