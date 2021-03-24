شكرا لقرائتكم خبر عن غريب: مفيش خلاف بين «رمضان وصلاح» لو اللاعب اختار القائمة المدرب يجلس في بيته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قطع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي كافة الشكوك والأقاويل المثارة في الفترة الأخيرة حول خلال محمد صلاح لاعب المنتخب الأول وليفربول الإنجليزي، ورمضان صبحي لاعب بيراميدز والمنتخب الأولمبي، بسبب شاردة قيادة المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو 2021.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم قبل مران المنتخب الأولمبي، غريب لايوجد خلاف بين محمد صلاح ورمضان صبحي، اللاعب ليس وظيفته الحديث عن زملاءه، ولو اختار اللاعب القائمة أو التشكيل فالأفضل أن يجلس المدرب في منزله، ومنتخب مصر ليس فريقًا ولا نملك قائمة محددة وحلم المشاركة في الأولمبياد مفتوح أمام الجميع.

وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قد تحدث أيضا في وقت سابق حقيقة الصراع بين محمد صلاح نجم المنتخب الوطني الأول وفريق ليفربول الإنجليزي، ورمضان صبحي لاعب بيراميدز، حول شارة قيادة المنتخب في أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها في الصيف المقبل.

وقال غريب في تصريحات تليفزيونية مساء أمس، المنتخب الأولمبي ليس به خلافات كل شئ على ما يرام، ولاتوجد خلافات بين صلاح ورمضان حول شارة قيادة المنتخب الأولمبي.

وأكد أن المنتخب الأولمبي بقيادته سيرسل ملفا كاملا لفريق ليفربول الإنجليزي عقب إجراء قرعة أولمبياد طوكيو ومعرفة مواعيد مباريات المنتخب في هذه البطولة، حتى نكون محددين بخطة واضحة أمام الفريق الإنجليزي، في كافة الأمور سواء السفر أو فندق الإقامة أو التدريبات.