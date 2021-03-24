المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة كينيا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم المنتخب الوطني ، مساء اليوم، تدريباته استعدادا لمواجهة كينيا، بالجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الافريقية بالكاميرون، والمقرر لها السادسة من مساء الغد الخميس، بتوقيت القاهرة.

شهد المران مشاركة أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي، الذي انضم للبعثة في نيروبي، فيما خاض أيمن أشرف تدريبات علاجية. وحرص خالد الأبيض سفير مصر في كينيا على حضور المران الذي أقيم على ملعب مركز موي الرياضي، الذي سيستضيف المباراة، وكان في استقباله أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس البعثة.

مران المنتخب الوطني الأخير في نيروبي قبل مبارة كينيا

مران المنتخب الوطني الأخير في نيروبي قبل مبارة كينيا

مران المنتخب الوطني الأخير في نيروبي قبل مبارة كينيا

مران المنتخب الوطني الأخير في نيروبي قبل مبارة كينيا

مران المنتخب الوطني الأخير في نيروبي قبل مبارة كينيا

مران المنتخب الوطني الأخير في نيروبي قبل مبارة كينيا

مران المنتخب الوطني الأخير في نيروبي قبل مبارة كينيا

مران المنتخب الوطني الأخير في نيروبي قبل مبارة كينيا

مران المنتخب الوطني الأخير في نيروبي قبل مبارة كينيا

مران المنتخب الوطني الأخير في نيروبي قبل مبارة كينيا

مران المنتخب الوطني الأخير في نيروبي قبل مبارة كينيا

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يخوض المنتخب الوطني المصري لقاءا هاما ومرتقبا أمام كينيا في نيروبي، الخميس 25/3/2021 ، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة للنهائيات بالكاميرون هذا العام.

ويسعى المنتخب المصري لحسم تأهله رسميا إلى نهائيات الأمم الأفريقية بحصد الثلاث نقاط خاصة وأن الفراعنة يتصدرون المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق هدف واحد عن جزر القمر الذي يملك نفس الرصيد للمنتخب المصري.

موعد مباراة مصر وكينيا 25/3/2021

يقام اللقاء عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على أرض ملعب نيايو ناشيونال معقل المنتخب الكيني الذي يستضيف المنتخب المصري ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

القنوات الناقلة - مصر وكينيا 25/3/2021

مجموعة بين سبورتس القطرية تملك حقوق البث لهذه التصفيات الأفريقية، ومن المقرر أن يذاع هذا اللقاء على القناة القطرية وفقا لحقوق البث الحصرية التى تكتسبها بين سبورتس beIN Sports.

القنوات الناقلة

beIN Sports HD 4

beIN Sports Connect

معلق الماتش

خصصت شبكة بين سبورتس القطرية أحمد الطيب ليكون معلقا على هذه المباراة خاصة وأن لن يقابله أي هجوم من قبل الجماهير المصرية كما حدث المباراة الماضية بين الأهلي وفيتا كلوب في الجولة الرابعة بدوري مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا والذي المارد الأحمر في هذا اللقاء بثلاثية نظيفة.

تردد قناة مكسبي المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا 25/3/2021

القمر الصناعي : نايل سات

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

التردد: 11595

واستقبلت عدد من الجماهير المصرية والكينية بعثة منتخب مصر التى وصلت مساء الثلاثاء 23/3/2021، استعدادا لمباراة كينيا المقرر إقامتها الخميس 25/3/2021، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة للنهائيات بالكاميرون هذا العام.