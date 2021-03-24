شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد سفره إلى السودان لمواجهة المريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الجهاز الفني حدد يوم 31 مارس الجاري موعدًا للسفر إلى السودان، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أضاف أنه تواصل مع أنس نصر الدين، مدير الكرة بنادي المريخ السوداني، من أجل التنسيق معه بشأن ملاعب تدريب الفريق خلال فترة وجوده في الخرطوم.

وأوضح أن الهلال السوداني سيواجه صن داونز الجنوب إفريقي يوم 2 أبريل القادم على ملعب الجوهرة الزرقاء، وهو نفس الملعب الذي يحتضن مباراة الأهلي والمريخ في اليوم التالي. وأشار عبد الحفيظ إلى أنه جارٍ الاتفاق على تحديد مواعيد وملاعب تدريبات الأهلي في السودان.

وأضاف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، اأن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يخوض مباراة ودية في العاشرة صباح غدٍ الخميس أمام فريق الشباب بالنادي على ملعب التتش بالجزيرة. وصعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 12 لاعبًا من قطاع الناشئين بالنادي، للمشاركة في تدريبات الفريق التي أقيمت عصر الثلاثاء على ملعب «التتش».

واللاعبون الذين تم تصعيدهم هم: محمد حسام ميدو، ومصطفى إلياس، ومحمد أشرف، وأحمد أشرف، وأحمد سيد عبد النبي، ووليد مصطفى، وحسون محمد، وعمر رزق، وأحمد الشامي، وأحمد سيد غريب، وأحمد نبيل كوكا.