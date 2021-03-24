شكرا لقرائتكم خبر عن مقلد: الاستثمار الرياضي والإلكتروني السبيل الوحيد للأندية لتخطي الأزمات المالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور مصطفي مقلد خبير التسويق والاستثمار الرياضي، إن المجال الرياضي يتحول الي ربط الخدمات بالاستثمار الالكتروني علي الانترنت والمؤسسات تسعي لتطوير الخدمات الرقمية، ولا زال العديد من الخدمات في المجال الرياضي تستخدم التسويق الالكتروني بنظام التمويل الاعلاني علي منصات التواصل الاجتماعي، لعدم توافر بدائل متخصصة رياضيا في إدارة الخدمات عن طريق الاستثمار الالكتروني مثل المجالات الاخري الاكثر تفاعل.

أضاف، أنه في ظل التحول والتغيير الواضح لجوانب الحياة الي العالم الافتراضي من خلال وسائل الاتصالات الحديثة وشبكات الانترنت التي تعتمد علي تداول المعلومات والخدمات والتواصل والمراسلات كل هذه الاليات من خلال البحث والاختيار بطريقة سهلة وسريعة تستهدف زياده التفاعل من المستخدمين.

وأوضح مصطفي مقلد، أن خدمات الاستثمار الرياضي الالكتروني ترتكز علي أربع أنواع رئيسية علي رآسها منصات الاخبار الرياضية سواء علي شكل بوابة إلكترونية أو تطبيق تليفون محمول، ويأتي النوع الثاني المتمثل في المتجر الرياضي الإلكتروني، وقامت بتطوير هذا النموذج احدي الشركات الانجليزيه الكبري، وتم بناء منصة متكاملة ومجمعة تستثمر بيع الملابس والأدوات والأجهزة لأكثر من 40 ماركة عالمية، وهذا النموذج الاستثماري يحصد ايراداته من نسبة المبيعات.



وقال خبير الاستثمار الرياضي، إن النوع الثالث هو تطبيقات اللياقة البدنية، ويعتمد علي البرمجيات المتخصصة في بناء البرامج التدريبيه للمستخدم حسب السن والوزن والطول والنوع والهدف من التدريب ويقوم التطبيق بعمل برنامج متكامل للمستخدم بالمواعيد والتدريبات والتمارين وعدد التكرارات اي بمثابة عملية تدريبة متكاملة ويحصد الإيرادات من خلال اشتراكات المستخدمين شهريا.



وأوضح مصطفي مقلد، أن النوع الرابع، هو تطبيقات الحجز والاشتراك سواء المباريات او المسابقات او اشتراكات الاندية او مراكز اللياقة او الاكاديميات او التدريب بالفيديو وهذا النموذج يقدم المعلومات عن الخدمه من مواعيد واسعار وتفاصيل بهدف تسهيل حجز الخدمة والدفع وتحصد الإيرادات من خلال نسبة من قيمه المبيعات للخدمات

وصرح مصطفي مقلد، أن المجتمع الرياضي يتطلع للمزيد مستقبلا عبر الانترنت، وهناك توجه مستقبلي من شركات متخصصة لدراسة تطوير الاستثمار الرياضي الإلكتروني عبر الانترنت، وبدأت في بناء منصات شاملة ومجمعة ببرامج تكنولوجيا متخصصه في تقديم الخدمات الرياضية، حيث يستطيع المستخدم من خلالها البحث والاختيار عن الخدمة والحجز والاشتراك بطريقة سهلة ومنظمة وسريعة.