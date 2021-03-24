شكرا لقرائتكم خبر عن «نادال» يتعاون مع رابطة «الليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدورى الإسبانى (لاليجا) وأكاديمية رافا نادال، توقيع اتفاق تعاون خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وبموجبه سيتعاون الطرفان على تنظيم أنشطة وللتوسع دوليا فى مشروع التأهيل الرياضى الخاص بالبطل الإسبانى المتوج بـ20 لقبا، بطولة تنس كبرى (جراند سلام). وستتمثل الثمار الأولى للاتفاق بين الطرفين فى تنظيم معسكر صيفى مشترك لكرة القدم والتنس فى أكاديمية رافا نادال الواقعة فى مدينة ماناكور بجزيرة مايوركا الإسبانية، حيث من المنتظر أن يكون بالإمكان قريبا خوض بطولات من تنظيم الأندية، مثل بطولة فرق الرديف LaLiga Promises، أو المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة LaLiga Genuine، حين يتيح الوضع الوبائى ذلك.

وتم تقديم الاتفاق اليوم الاثنين من خلال مؤتمر عبر الإنترنت، حيث أبدى رافائيل نادال تطلعاته الكبيرة للتعاون مع «لاليجا»، واصفا رابطة الدورى الإسبانى بـ«الشريك المثالى» فى عملية التوسع فى أكاديمياته.

رافائيل نادال - صورة أرشيفية

وعلاوة على مقرها المركزى فى ماناكور، تحظى أكاديمية رافائيل نادال حاليا بفرع فى الكويت وآخرين فى المكسيك واليونان، وفقا لما أوضحته المديرة التجارية والتسويقية، ماريبل نادال.

وقالت المتحدثة باسم الأكاديمية: «يمر 1500 طفل سنويا على منشآتنا بجميع أنحاء العالم، وبالنسبة لنا يمثل (هذا الاتفاق) خطوة أخرى فى سبيل تقديم برنامج عالمى للتنس وكرة القدم مع لاليجا». ومن جانبه ثمن رئيس لاليجا، خابيير تيباس تعاون رابطة الدورى الإسبانى مع أكاديمية رافا نادال، وشدد على أهمية الجمع بين الرياضة والتأهيل الأكاديمى. وأكد تيباس أن «هذا الاتحاد سيؤدى إلى تضافر الجهود.