شكرا لقرائتكم خبر عن «هونيس»: «لايبزيج» حل مكان «دورتموند» كأقوى منافسى «بايرن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أولى هونيس، الرئيس السابق لنادى بايرن ميونخ الألمانى، أن الفريق البافارى يحظى بأريحية قبل المواجهة المرتقبة أمام لايبزيج أقرب منافسيه فى الدورى الألمانى (بوندزليجا). واعترف هونيس، اللاعب والمدير الإدارى السابق لبايرن، فى مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، بأن لايبزيج يقدم عملًا جيدًا، ويعد أقوى منافسى بايرن ميونخ فى الوقت الحالى.

ويتفوق حامل اللقب بايرن ميونخ فى صدارة البوندزليجا بفارق أربع نقاط أمام لايبزيج صاحب المركز الثانى، وذلك قبل لقاء الفريقين المقرر فى الثالث من إبريل، ويرى هونيس أن الضغوط تقع بشكل أكبر على لايبزيج، الذى يحتضن المباراة على ملعبه.

وقال: «لايبزيج يقدم موسمًا هائلًا. لقد أصبح الفريق أكثر اتساقًا ويؤدى عملًا جيدًا. فى الوقت الحالى، حل مكان بوروسيا دورتموند كأقوى منافسى بايرن. ستكون مباراة كرة قدم رائعة للغاية». وتابع: «هو أمر رائع بالنسبة لنا أن نخوض مواجهة لايبزيج ونحن متفوقون بفارق أربع نقاط فى الصدارة. يجب على لايبزيج الهجوم لأنه لن يصبح بطلًا لو لم يحقق الفوز. وبالتالى ستحمل المباراة الكثير من الندية».