شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطالب «بابل» بسرعة العودة من أنجولا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجري إيهاب جلال المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي اتصالاً هاتفياً بالأنجولي اري بابل والمتواجد حالياً في أنجولا مع منتخب بلاده.

ويستعد منتخب أنجولا لملاقاة منتخب الجابون بتصفيات أمم أفريقيا بالجولة الـ6 للمجموعة الرابعة والمحدد لها يوم 29 مارس الجارى باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.

وحرص إيهاب جلال علي الاطمئنا علي اللاعب وطالبه بسرعة العودة من أنجولا عقب انتهاء المباراة وعدم التأخر حتي يتثني له المشاركة مع الفريق في مباريات الدوري المقبلة. .

يذكر أن مباراة أنجولا والجابون سيديرها الحكم المصري الدولي جهاد جريشة.

ويعول إيهاب جلال علي اري بابل الكثير خلال الفترة المقبلة خصوصاً وانه من العناصر المتميزة فنياً وبدنياً. .