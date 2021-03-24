شكرا لقرائتكم خبر عن الاجهاد يجبر إيهاب جلال علي إلغاء تدريبات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكي لاعبو الإسماعيلي من حالة إجهاد، الأربعاء، بسبب المشاركة امام الإنتاج الحربي ودياً وبعدها المران علي فترتين منذ تولي إيهاب جلال مهمة الإدارة الفنية للفريق.

والغي إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي المران المسائى الذي كان مقرر مساء الخميس لتجنب تعرض اياً من اللاعبين لإصابة قد تبعده عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة. .

ويخوض الفريق تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، خلال فترة التوقف الحالية قبيل استئناف مسابقة الدورى المحلى.

وخاض الفريق مران صباحى شاق استمر لما يزيد عن ثلاث ساعات، تخلله تدريبات بدنية وخططية لتصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال الفترة الأخيرة لتفادي تكرارها خلال الفترة المقبلة. .

واكتفى إيهاب جلال بإلقاء محاضرة مطولة للاعبين داخل الفندق،فيما يقوم الجهاز الطبى بعمل جلسات دورية مع المصابين.