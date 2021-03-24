شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح عامل غرف خلع ملابس في مران المنتخب في كينيا.. «صورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خطف محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي الاضواء في مران المنتخب الاولي في كينيا بعد اصراره وحرصه علي المشاركة في حمل أدوات وكرات التدريب وبعض الحقائب قبل المران في لافتة رائعة من لاعب بحجم محمد صلاح.

واثني الجهاز الفني بقيادة حسام البدري علي تواضع صلاح وعلاقته الحميمة مع الجميع بما فيهم عمال غرف خلع الملابس الذي شاركهم في مهمتهم بحمل مهمات الفريق

واختتم المنتخب الوطني ، مساء اليوم، تدريباته استعدادا لمواجهة كينيا، بالجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الافريقية بالكاميرون، والمقرر لها السادسة من مساء الغد الخميس، بتوقيت القاهرة.

محمد صلاح

شهد المران مشاركة أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي، الذي انضم للبعثة في نيروبي، فيما خاض أيمن أشرف تدريبات علاجية.

وحرص خالد الأبيض سفير مصر في كينيا على حضور المران الذي أقيم على ملعب مركز موي الرياضي، الذي سيستضيف المباراة، وكان في استقباله أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس البعثة.