شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أشياء يحرص لاعبوا منتخب مصر علي شراؤها من كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه الجماهير المصرية عند السابعة مساء الخميس صوب العاصمة الكينية نيروبي حيث المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب كينيا في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الافريقية المقبلة والتي ستجري في الكاميرون.

وتعد المباراة غاية الأهمية للاعبي مصر وجهازهم الفني بقيادة حسام البدري لرغبتهم في تحقيق نتيجة إيجابية خلالها للتأهل مباشرة الي المشاركة في البطولة دون الانتظار الي مباراة الجولة الأخيرة امام منتخب جزر القمر.

واعتاد لاعبو منتخب مصر وجميع الأندية المصرية المشاركة في البطولة الافريقية علي اجراء عملية التسوق في كينيا عند السفر اليها للعب هناك مع منتخبها او احد فرقها حيث تشتهر كينيا بالعديد من المنتجات المتميزة التي تحرص الفرق المصرية علي شراؤها ويأتي في مقدمتها.

الشاي

يعد الشاي الكيني من افضل أنواع الشاي في العالم بأنواعه المختلفة والتي لايفوت علي جميع افراد البعثات سواء لاعبين او اجهزه فنية علي شراؤه وبكميات كبيرة نظراً لجودته العالية والفائقة.

البن

وبالرغم من أن البرازيل تشتهر بزراعة البن الا أن البن الكيني لايقل جودة عن نظيره البرازيلي والاثيوبي مما يدفع جميع البعثات المصرية لشراؤه اثناء تواجدهم في الأراضي الكينية.

التماثيل

ولا تقف مشتروات لاعبو منتخب مصر والأندية المصرية عند المنتجات الزراعية فقط بل يحرصون ايضاً علي شراء التماثيل اليدوية المصنوعة في كينيا وخصوصاً تماثيل الحيوانات الموجودة في الغابات الكينية.

وتغلب لاعبو منتخب مصر علي ضيق الوقت بين انتهاء المباراة والعودة الي مصر علي متن الطائرة الخاصة التي ستقلهم الي القاهرة عقب المباراة مباشرة ًوطلبوا من الجهاز الإداري للمنتخب شراء الشاي والبن لتوفير عامل الوقت فضلاً عن شراء التماثيل والمصنوعات اليدوية من المنطقة المحيطة بفندق إقامة المنتخب في كينيا.