شكرا لقرائتكم خبر عن نبيه: لم أتقدم بمذكرة ضد المثلوثى ومستاء من الشائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشائعات التي ترددت في الساعات القليلة الماضية حول إعداده لمذكرة ضد التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق وتقديمها للإدارة بسبب عدم عودته للقاهرة.

وقال نبيه في تصريحات خاصة للموقع الرسمي: «لم أتقدم بأي مذكرة ضد المثلوثي، واللاعب سيصل للقاهرة غدا الخميس بسبب ظروف خاصة به».

وأوضح المدرب العام للفريق أنه مستاء من الشائعات التي يتم إثارتها حول الزمالك، وطلب من الجميع تحري الدقة قبل كتابة أي أخبار عن الفريق. ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.