شكرا لقرائتكم خبر عن «ريال مدريد» يحسم صفقة «هالاند» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف برنامج «الشيرنجيتو» الإسبانى عن تطور جديد بشأن ارتباط النرويجى إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل. ووفقًا للبرنامج الإسبانى الشهير، فإن صفقة هالاند تمت بشكل عملى لصالح ريال مدريد مقابل 150 مليون يورو، بعد المفاوضات بين الناديين خلال الفترة الأخيرة، وقال البرنامج: «إذا جاء هالاند إلى الميرنجى بشكل رسمى، فإن النادى الملكى سيتخلى عن حلم التعاقد مع الفرنسى كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان».

يذكر أن بعض التقارير زعمت وجود شرط جزائى فى عقد هالاند مع دورتموند بقيمة 75 مليون يورو، لكن لا يمكن تفعيله قبل صيف 2022.

ويواجه ريال مدريد منافسة على صفقة هالاند من قبل برشلونة وتشيلسى وقطبى مدينة مانشستر.

على جانب آخر، استقرت إدارة ريال مدريد على المدرب الجديد للميرنجى فى حالة رحيل الفرنسى زين الدين زيدان خلال الصيف المقبل. ووفقًا لبرنامج «الشيرنجيتو» الإسبانى، فإن مسؤولى ريال مدريد يخططون لمنح المهمة الفنية للألمانى جوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج الحالى. وأفادت تقارير إسبانية فى وقت سابق بأن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، يعتبر المدرب الهولندى رونالد كومان إرث سلفه جوسيب ماريا بارتوميو، ويخطط للإطاحة به ضمن مشروعه الجديد فى البارسا، والتعاقد مع ناجلسمان.

ونفت مصادر قريبة من لابورتا هذه الأنباء، مؤكدة أن الرئيس لديه ثقة مطلقة فى المدرب الهولندى. كما نفت المصادر وجود أى تحرك من جانب إدارة برشلونة للبحث عن بديل لكومان، وبخاصة ما يتعلق بناجلسمان، وهو ما يجعل الباب مفتوحا أمام ريال مدريد للتعاقد معه حال تم الاستغناء عن زيدان.

وتبدو الصورة غير واضحة حتى الآن فيما يخص مستقبل زيدان مع ريال مدريد، وهناك إمكانية لرحيله حال خروج الفريق بلا ألقاب. فى سياق آخر، انهارت القيمة التسويقية لفريق ريال مدريد الاسبانى بشكل سريع حيث تراجعت بمقدار 400 مليون يورو، حيث كشف موقع «ترانسفير ماركت» العالمى الانهيار الذى طرأ على القيمة التسويقية للفريق الأول بالنادى الملكى الإسبانى، وذلك على مدار ستة أشهر ماضية. وأكد الموقع فى تقرير له أن قيمة فريق ريال مدريد تراجعت بمقدار 400 مليون يورو منذ أغسطس 2020، وذلك بعد عدم جلب صفقات جديدة والإصابات المتكررة.