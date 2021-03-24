شكرا لقرائتكم خبر عن «جيرارد» ينتقد قرار «ساوثجيت» استبعاد «أرنولد» من قائمة إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ستيفن جيرارد، قائد منتخب إنجلترا السابق، أنه مندهش من قرار جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب الإنجليزى، باستبعاد ترينت ألكسندر- أرنولد من تشكيلة الفريق قبل مباريات فى تصفيات كأس العالم 2022 هذا الشهر، ووصف مدافع ليفربول بأنه «أفضل ظهير أيمن فى البلاد».

ولم ينضم ألكسندر- أرنولد لقائمة من 26 لاعبًا للمدرب ساوثجيت قبل خوض ثلاث مباريات فى التصفيات مع سان مارينو وألبانيا وبولندا. ويشارك اللاعب البالغ عمره 22 عامًا بانتظام فى تشكيلة إنجلترا منذ ظهوره فى كأس العالم 2018 لكن ساوثجيت قال إن تراجع مستوى اللاعب فى الفترة الأخيرة كلفه موقعه.

ويملك ساوثجيت العديد من الخيارات فى مركز الظهير الأيمن، وضم بالفعل كايل ووكر من مانشستر سيتى وكيران تريبيير من أتلتيكو مدريد وريس جيمس من تشيلسى.

وقال جيرارد، مدرب رينجرز، الذى قضى 17 موسمًا كلاعب فى ليفربول، إن ألكسندر- أرنولد يحتاج إلى الدعم حتى يستعيد مستواه. وأضاف لاعب وسط إنجلترا السابق لوسائل إعلام بريطانية: «أعتقد أن ترينت هو أفضل ظهير أيمن إنجليزى فى البلاد». وزاد: «هناك شىء تعلمته خلال اللعب أنه لا يمكن أن يكون مستواك باستمرار 10 من 10. عندما تتراجع فإنك تحتاج إلى الدعم والحب والاهتمام من المدرب وبشكل أكبر من أى شخص آخر». وأضاف: «لذا أنا مندهش من القرار، لكن هذا رأيى، ورأيى غير مهم. جاريث ساوثجيت هو الذى يتخذ القرار. لا أحتاج بالضرورة إلى الاتفاق مع القرار لكنى لست مدربًا لإنجلترا».

وتستضيف إنجلترا منتخب سان مارينو، الخميس، قبل أن تلعب فى ضيافة ألبانيا يوم الأحد. وسيلعب المنتخب الإنجليزى أيضًا على أرضه أمام بولندا فى 31 مارس الجارى.