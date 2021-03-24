شكرا لقرائتكم خبر عن والد «ديوكوفيتش»: فوز «فيدرر» بجائزة الروح الرياضية أمر فظيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل سيرديان، والد نوفاك ديوكوفيتش، إثارة الجدل عندما أكد أنه من غير العادل مقارنة ابنه بفيدرر ونادال. وقال سيرديان، فى مقابلة مع صحيفة «سبورتسكى نوفوستى» الكرواتية: «السؤال حول ما إذا كان نوفاك يتجه ليصبح الأفضل فى التاريخ ليس صحيحا، هو لا يتجه لذلك، لأنه أصبح الأفضل بالتاريخ فعلا». وأضاف: «نوفاك هو الأفضل لأنه صاحب الرقم القياسى بعدد الأيام فى صدارة التصنيف، ولأنه يتفوق على غريميه فى المواجهات المباشرة، وأكثر من فاز بألقاب الماسترز، والشىء الوحيد الذى ينقصه هو الفوز بميدالية ذهبية أوليمبية ولقبين فى الجراند سلام، وهذا ما سيحققه العام الحالى». وتابع: «كل شىء فى عالم التنس يعتمد على نوفاك، قد يخسر أحيانا، لكن ليس بسبب أن منافسه تفوق عليه، بل لأنه سمح له أن يتغلب عليه».

وأردف: «إنه يهتم بالجميع فى عالم التنس، ويحاول مساعدة جميع الناس، خصوصا الذين يواجهون صعوبة فى كسب الأموال، وفعل ذلك دون مساعدة فيدرر ونادال». وأتم: «عندما يتلقى نوفاك الهزيمة يذهب للخصم ويهنئه، وهو شخص جيد داخل وخارج الملعب، ومع ذلك لم يفز بجائزة الروح الرياضية ولا مرة، بينما فيدرر فاز بها 15 مرة! إنه أمر فظيع».

على جانب آخر، أكد الأرجنتينى خوان مارتن ديل بوترو، بطل أمريكا المفتوحة للتنس السابق، إنه سيخضع لجراحة جديدة فى الركبة هذا الأسبوع معبرًا عن أمله فى التعافى فى الوقت المناسب للمشاركة فى أولمبياد طوكيو. وقال المصنف الثالث على العالم سابقًا، والذى لم يتعاف تمامًا من سلسلة إصابات فى الركبة، على إنستجرام، إنه فى شيكاغو حاليًا، وسيخضع لجراحة فى الركبة. وأضاف «جربت العلاج بطرق مختلفة لكن الألم لا يزال موجودا.

يعلم الطبيب مدى رغبتى فى اللعب مجددا والمشاركة فى الأولمبياد ولذا قررنا الخضوع لجراحة فى أسرع وقت ممكن». وتنطلق منافسات فردى الرجال للتنس فى أولمبياد طوكيو فى 24 يوليو. وخضع ديل بوترو، الذى فاز بميدالية برونزية فى أولمبياد لندن 2012 وميدالية فضية فى ألعاب ريو 2016، لـ3 عمليات جراحية منذ إصابته فى بطولة شنغهاى للأساتذة فى 2018 وكانت آخر جراحة خضع لها فى اغسطس 2020.