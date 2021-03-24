شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآة في تشكيل منتخب مصر أمام كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب كينيا والمقررة الخميس، بالعاصمة الكينية نيروبي ضمن مباريات التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة الأمم الافريقية المقبلة والمقررة في الكاميرون 2022.

ويسعي منتخب مصر بقيادة حسام البدري لتحقيق نتيجة إيجابية امام منتخب كينيا خصوصاً وان التعادل فقط كفيل بمنح بطاقة التأهل لبطولة الأمم الافريقية لمنتخب مصر.

ويدخل منتخب مصر اللقاء محتلاً صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر الذي يحل في المركز الثاني بنفس الرصيد فيما يحل منتخب كينيا علي المواجهة محتلاً المركز الثالث برصيد 3 نقاط فيما يقبع منتخب توجو في المركز الأخير لترتيب المجموعة وله نقطة وحيدة.

وشدد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر علي صعوبة المواجهة امام منتخب كينيا بسبب تمسك المنتخب الكيني بحظوظه في التأهل خصوصاً وان فوزه بالمباراة سيرفع رصيده الي ست نقاط ويؤجل حسام التأهل لجميع فرق المجموعة الي الجولة الأخيرة.

وطالب حسام البدري لاعبيه بضرورة حسم المباراة لصالحهم وتحقيق الفوز والعودة من كينيا بنقاط المباراة الثلاث وعدم الإنتظار لما ستسفر عنه مباراتي الجولة الأخيرة بين منتخب مصر وجزر القمر ومنتخب كينيا ونظيره التوجولي.

ووضح من خلال المعلومات الواردة من معسكر منتخب مصر من نيروبي ان حسام البدري يجهز لمفاجآة في التشكيل الذي سيخوض به مباراة كينيا حيث يفضل البدري اللعب بأيمن أشرف كظهير أيسر للفريق لإجادته اللعب في هذا المركز لفترات طويلة وعدم الدفع بعبد الله جمعة الذي انضم كبديلاً لأحمد ابوالفتوح الذي تعرض للإصابة بنزلة برد حادة قبل سفر المنتخب الي كينيا أدت الي استبعاده.

ويري حسام البدري ان أيمن اشرف جاهز من الناحية الفنية والبدنية نظراً لمشاركته مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة بصورة منتظمة بعكس عبد الله جمعه الذي غاب عن التشكيل الأساسي للزمالك وان الإبقاء عليه علي دكة البدلاء يكون أفضل من البدء به من بداية المباراة.

وينتظر ان يخوض منتخب مصر مباراة كينيا بتشكيل يضم كلاً من محمد الشناوي، محمد هاني، احمد حجازي، علي جبر، ايمن اشرف، طارق حامد، محمد النني، محمد مجدي قفشة، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفي محمد.