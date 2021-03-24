شكرا لقرائتكم خبر عن «يوفنتوس» يدرس إقالة «بيرلو» بسبب تراجع النتائج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات الإيطالى أندريا بيرلو، المدير الفنى ليوفنتوس، مهددًا بالإقالة من قيادة السيدة العجوز قبل نهاية الموسم الحالى. وخرج يوفنتوس من ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا أمام بورتو، كما تراجع إلى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الإيطالى. وفقًا لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، فإن إدارة يوفنتوس لا تفكر فى إقالة بيرلو قبل نهاية الموسم، إلا إذا تفاقم الوضع السيئ للفريق بالدورى الإيطالى. وأشارت إلى أن خطة إدارة يوفنتوس فى هذه الحالة تتجه لتعيين إيجور تيودور، مساعد بيرلو، بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالى.

وأوضحت أن تيودور لم يعد على علاقة جيدة مع بيرلو أو روبرتو بارونيو أحد أعضاء الجهاز الفنى ليوفنتوس. وقالت الصحيفة الإيطالية: «إذا تأجلت إقالة بيرلو إلى الصيف، فإن يوفنتوس لن يستطيع التعاقد مع مدرب كبير مثل يورجن كلوب (ليفربول) أو بيب جوارديولا (مانشستر سيتى) لأسباب مالية». وذكرت أن البدلاء المحتملين فى يوفنتوس، هم: جيان بييرو جاسبرينى (أتالانتا) ولوتشيانو سباليتى (المدرب السابق لإنتر وروما)، وسيمونى إنزاجى (لاتسيو).

نتائج فريق يوفنتوس تراجعت فى الدورى الإيطالى

وأكد أن ماسيميليانو أليجرى، مدرب يوفنتوس السابق لايزال فى الحسابات، لكن علاقته السيئة مع بافل نيدفيد، نائب الرئيس، وفابيو باراتيتشى، المدير الرياضى، قد تمنع عودته إلى السيدة العجوز. على جانب آخر، قال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالى إن آرون رامسى لاعب يوفنتوس يفكر فى العودة إلى الدورى الإنجليزى الممتاز من بوابة ليفربول.

وأشار الموقع إلى أن رامسى (30 عاما) قد يكون بديلا لجورجينيو فينالدوم، لاعب ليفربول، الذى ينتهى عقده فى يونيو المقبل وقالت تقارير إنه وافق على الانضمام لبرشلونة. ويقضى رامسى الويلزى موسمه الثانى فى يوفنتوس الذى انضم له من أرسنال فى صفقة انتقال حر، حيث ارتدى لاعب الوسط أقمصة كارديف سيتى ونوتنجام فورست وأرسنال، كما شارك فى 26 مباراة فى الموسم الجارى مع يوفنتوس وسجل هدفين وأرسل 5 تمريرات حاسمة، ومثل رامسى منتخب ويلز فى 61 مباراة وسجل 16 هدفا.