شكرا لقرائتكم خبر عن موعد اللقاءات والقنوات الناقلة.. تونس أمام ليبيا والجزائر تواجه زامبيا في تصفيات أمم إفريقا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقام الخميس 25/3/2021، عددا من المباريات الهامة بجانب لقاء مصر وكينيا في تصفيات الأمم الأفريقية المؤهلة للنهائيات بالكاميرون 2021. ويواجه منتخب جزر القمر نظيره توجو عند الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، على أرض ملعب ملعب إكوني مالوزيني.

موعد مباراة جنوب أفريقيا وغانا والقنوات الناقلة ومعلق الماتش

بتوقيت لقاء مصر وكينيا، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، يخوض عدد من المنتخبات مباراة هامة ومصيرية في مشوارهم الأفريقي. ويواجه منتخب جنوب أفريقيا أمام غانا على أرض معلب سوكر سيتي، ويذاع اللقاء على قناة بين سبورتس

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معلق مباراة جنوب أفريقيا وغانا - نوفل باشي

موعد مباراة الجابون و جمهورية الكونغو والقنوات الناقلة ومعلق الماتش

يخوض المنتخب الجابوني لقاء هام أمام نظيره جمهورية الكونغو في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة للنهائيات بالكاميرون عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على أرض ملعب فرانسيفيل، على أن يذاع اللقاء على قناة بين سبورتس

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معلق مباراة الجابون وجمهورية الكونغو- أحمد عبده

موعد مباراة بوتسوانا و زمبابوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

في نفس توقيت لقاء مصر وكينيا عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، يخوض المنتخب البتسواني مباراة قوية أمام زمبابوي ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة على أرض ملعب فرانسيستوون ستاديوم.

موعد مباراة جامبيا وأنجولا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية



يخوض منتخب جامبيا عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، مباراة حاسمة أمام أنجولا في الجولة الخامسة من عمر التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون 2021، على أرض معلب ملعب الإستقلال.

موعد مباراة الجزائر وزامبيا والقنوات الناقلة ومعلق الماتش

يخوض منتخب الجزائر مباراة من العيار الثقيل أمام نظيره الزامبي عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة قبل الأخير من مشوار تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة للنهائيات بالكاميرون 2021، على أرض ملعب المجموعات استاد هيروز الوطني، على أن يذاع اللقاء على شبكة بين سبورتس القطرية.

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معلق مباراة زامبيا والجزائر - حفيظ دراجي

موعد مباراة ليبيا وتونس والقنوات الناقلة ومعلش الماتش

على أرض ملعب شهداء بنينا، يخوض المنتخب التونسي لقاء هام أمام نظيره الليبي عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، على أن يذاع اللقاء على شبكة بين سبورتس

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معلق مباراة ليبيا وتونس- جواد بدة

وبتوقيت لقاء ليبيا وتونس، يخوض منتخب غينيا الإستوائية مباراة هامة أمام تنزانيا على أرض ملعب مالابو الجديد ضمن منافسات الجولة الخامسة من مشوار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، المؤهلة للنهائيات في الكاميرون هذا العام.

ويخوض المنتخب الوطني المصري لقاءا هاما ومرتقبا أمام كينيا في نيروبي، الخميس 25/3/2021 ، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة للنهائيات بالكاميرون هذا العام.

محمد صلاح يشارك في مران منتخب مصر

ويسعى المنتخب المصري لحسم تأهله رسميا إلى نهائيات الأمم الأفريقية بحصد الثلاث نقاط خاصة وأن الفراعنة يتصدرون المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق هدف واحد عن جزر القمر الذي يملك نفس الرصيد للمنتخب المصري.

موعد مباراة مصر وكينيا 25/3/2021

يقام اللقاء عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على أرض ملعب نيايو ناشيونال معقل المنتخب الكيني الذي يستضيف المنتخب المصري ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكينيا 25/3/2021

مجموعة بين سبورتس القطرية تملك حقوق البث لهذه التصفيات الأفريقية، ومن المقرر أن يذاع هذا اللقاء على القناة القطرية وفقا لحقوق البث الحصرية التى تكتسبها بين سبورتس beIN Sports.

القنوات الناقلة

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معلق الماتش

خصصت شبكة بين سبورتس القطرية أحمد الطيب ليكون معلقا على هذه المباراة خاصة وأن لن يقابله أي هجوم من قبل الجماهير المصرية كما حدث المباراة الماضية بين الأهلي وفيتا كلوب في الجولة الرابعة بدوري مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا والذي المارد الأحمر في هذا اللقاء بثلاثية نظيفة.