شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة تستعد لاستضافة بطولة «واوان» لبناء الأجسام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف إمارة رأس الخيمة في 8 و9 أبريل المقبل بطولة رأس الخيمة «واوان الدولية» المفتوحة لبناء الأجسام التي تنظمها سلسلة متاجر «واوان بروتين» للمكملات الغذائية بإشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وتقام البطولة التي تعد الأكبر والأغلى من ناحية جوائزها المالية البالغة أكثر من 100 ألف دولار أمريكي على مسرح «في أي بي»، في رأس الخيمة وفقاً للإجراءات الاحترازية، ما يجعلها في واجهة البطولات المنظمة في الدولة إضافة إلى مشاركة عدد كبير من الرياضيين، كما تم توجيه الدعوة لعدد من الأبطال العالميين للمشاركة بها.

ووجه الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، فرق العمل في الاتحاد، بتقديم أفضل السبل المتاحة لإنجاح البطولة وتعزيز النقلة النوعية التي أصبحت عليها اللعبة في الوقت الحاضر، وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة.

وعن البطولة قال عادل واوان الشمري رئيس سلسلة متاجر «واوان بروتين» للمكملات الغذائية، إن اختيار إمارة رأس الخيمة لإقامة البطولة يأتي تزامناً مع اختيار الإمارة عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2021، لذلك تم تخصيص جائزة مالية بقيمة مئة ألف درهم لبطل الأبطال، وجوائز نقدية أخرى لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، وقدم شكره لمجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية للدعم المتواصل والرعاية الكريمة للمساهمة بإنجاح الحدث.

بدوره أوضح فيصل الغيص الزعابي عضو إدارة الاتحاد، أنه وفقاً لتوجيهات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، سيتم انتخاب أفضل محكمي بناء الأجسام الدوليين لقيادة المنافسات، بما يتناسب مع القيمة الفنية للبطولة، مبيناً أن البطولة ستضم أربع فئات في الفيزيك وهي 170 و174 و178 سنتمتراً، وأطول من 178 سنتمتراً، وفي بناء الأجسام ستكون 75 و85 وفوق 85 كيلوجراماً، وستحظى المنافسات بمشاركة مميزة لأفضل الرياضيين.

من جانبه قال سالم آل علي المنسق الإداري للبطولة، إن ميزان البطولة سيقام في الصالة الرياضية «غوريلا جيم» بإشراف اللجنة الفنية للاتحاد وفقاً لآليات الحفاظ على سلامة المشاركين والمنظمين، وسيتم نقل مباشر للمنافسات بشكل تقني مميز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف إيصال الصورة لجميع محبي ومتابعي بطولات بناء الأجسام لمشاهدة العروض والتعرف إلى النتائج.