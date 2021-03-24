شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للشطرنج» يحتفي بلاعبيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، احتفالاً بمناسبة توزيع مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لأبنائه اللاعبين بعد أخذ النادي لكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد للحفاظ على الصحة العامة.

شمل التكريم 28 لاعباً من أصحاب الإنجازات والبطولات في الموسم الرياضي الماضي‬ والذي كان غزيراً بالألقاب؛ حيث حقق خلاله لاعبو النادي العديد من الميداليات الملونة آسيوياً وعربياً ومحلياً وفي مختلف الفئات، كما شمل التكريم المساهمين في هذا الإنجاز من إداريين ومدربين وموظفين.

وثمن الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس النادي، أثر هذه المكرمة في نفوس اللاعبين لصدق محبتهم براعي الرياضة والرياضيين صاحب السمو حاكم الشارقة لاهتمامه الدائم بدعم مسيرة التطور والتميز.

وشهد الاحتفال الذي أقيم بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج جمال عيسى المدفع الأمين العام للنادي وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد ورجائي السوسي المدير التنفيذي، وعدد من مدربي النادي والموظفين.

وأوضح جمال المدفع الأمين العام للنادي أن مكارم صاحب السمو حاكم الشارقة لا تتوقف وهي تدفعنا دائماً للعمل باستمرار وتحفزنا للإنجازات ورفع الهمة لرعاية أبنائنا الرياضيين والعناية بهم وتنشئتهم بالشكل الصحيح.

ورفع المدفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سموّه لتفضله بتكريم أبنائه الرياضيين، مؤكداً أن هذه المكرمة تعتبر حافزاً ودافعاً لكل أبناء النادي للمحافظة على ما حققوه من إنجازات تصب في تطور رياضة الإمارات، كما تقدم المدفع بالشكر والامتنان إلى مجلس الشارقة الرياضي لدعمه المستمر للحركة الرياضية في الإمارة وجهوده المخلصة في رعاية الموهوبين. وقال إن النادي وضع رعاية اللاعبين في مقدمة أولوياته لتحقيق التطور المنشود عبر برامج مدروسة تستهدف اكتشاف المواهب والعمل على صقلها وتطوير مستواها.

وأثنى عمر نعمان آل علي نائب رئيس الجهاز الفني على مجهودات جميع اللاعبين من خلال الالتزام بحضور التدريبات خلال الفترة الماضية والحالية وتطبيقهم لتوجيهات المدربين وطلب منهم أن يستمروا على نفس الوتيرة والاجتهاد والالتزام بالتدريب للحصول على مزيد من الألقاب والإنجازات، كما تقدم بالشكر إلى أولياء أمور اللاعبين فهم الذين تعاونوا وبذلوا الجهد وشجعوا أبناءهم على الاجتهاد والإخلاص في العمل من أجل التقدم والتطور وتحقيق البطولات.